Домашно кино

Squid Game

Dopesick

Корейският сериал е напът да се превърне в един от най-големите хитове на Netflix - не за годината, а за всички времена. Дистопичната поредица на Хуанг Донг-Хюк наподобява основния сюжет на "Игрите на глада", но с една голяма разлика - участниците сами решават дали да се включат в брутална игра за оцеляване. Поредицата проследява Сонг Ги-Хун - разведен и безпаричен баща в 40-те си години, с проблеми с хазарта, издържан от старата си майка. Един ден той среща млад мъж в метрото, който му предлага малка игра със залози, но тя е само претекст да го поведе към по-голямата. В нея участие вземат 456 души, за да се съревновават в шест типични за децата в Корея състезания. Какво се случва при победа и загуба? Премиера, NetflixТози дългоочакван драматичен минисериал на Hulu се базира на едноименната книга на Бет Мейси Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America и се фокусира върху опиоидната криза в САЩ, започнала през 90-те и продължаваща до днес. Режисьор на осемте серии е Бари Левинсън ("Рейнман", "Слийпърс", "Да разлаеш кучетата", "Добро утро, Виетнам"), а актьорът Майкъл Кийтън влиза в образа на състрадателния лекар Сам Финикс, попаднал в центъра на епидемията заради връзките си в фармацевтични компании.

Премиера, Hulu, 13 октомври