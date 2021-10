Календар: One Dance Week в Пловдив, Алцек Мишев в Двореца, млади таланти в Sofia Live Club

"Търсех начини, по които животното и човекът да станат едно, или по-скоро човекът да заприлича на животно", каза Папайоану пред "Капитал" за спектакъла си "Напречна ориентация".

9.10

Music Elevator. Вечер с лайв изпълненията на финалистите от конкурса за нови имена на българската музикална сцена, без ограничения в стил, възраст, произход или населено място. Ще слушаме групите Kake?, Desperate Daughters, Red Light District Project, Second to None и Attaxic. Sofia Live Club, 19:30 ч. Билети: 15 лв. от мрежата на Eventim и 20 лв. на място.

11.10

Амадеус. Премиерният спектакъл на Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Варна гостува на Голяма сцена на Народен театър "Иван Вазов". Пиесата от Питър Шафър под режисурата на Стайко Мурджев представлява разтърсващ разказ за гения и неговата сянка, една дълбока и лична изповед на Салиери пред света. В ролята на прославения приживе италианец Антонио Салиери, главен капелмайстор в императорския двор на Йозеф II, е Стоян Радев, а в тази на великия австрийски композитор влиза носителят на "Аскеер" за изгряваща звезда Ненчо Костов. Народен театър "Иван Вазов", Голяма сцена, 19:00 ч. Билети от мрежата на Eventim: 20 лв.