Мащабните, високобюджетни и масово посещавани културни събития по цял свят са поставени на сериозни изпитания през последните две години. Архитектурното биенале във Венеция беше отложено два пъти през 2020 г., за да се открие официално на 22 май 2021 г. Логично, това 17-о издание потегли по-свенливо. Неговото най-голямо достойнство е това, че изобщо го има. В контекста на постоянно отменяни и дигитализирани версии на фестивали публиката отново получава шанс да премине през алеите на Джардини и коридорите на Арсенале, за да се докосне на живо до реакциите на архитекти, дизайнери, художници и учени по темата "Как ще живеем заедно?" Дори само този факт дава сигнали за надежда и зарежда с оптимизъм.

Няколко бързи въвеждащи факта за тази свръхамбициозна събирателна акция на архитектурната мисъл: провежда се на четна година от 1980 г. насам, като за всяко издание фондация La Biennale di Venezia кани водещ куратор, който задава основната тема. Сега това е Хашим Саркис, декан на Училището по архитектура и планиране в Масачузетския технологичен институт, който пита How Will We Live Together? - заедно, като човешки същества, домакинства, общности с политически граници, като обитаващи една планета със заплашени от изчезване природни ресурси.

Кураторът подбира участниците за своята Международна изложба (през 2021 - 112 участници от 46 страни), а тези различни по мащаб инсталации са подредени предимно в Арсенале (бивш комплекс от корабостроителници) и в централния павилион в Джардини (градините на Венеция). Другата основна част от Биеналето са националните участия (тази година 60 на брой), предимно концентрирани в постоянните павилиони в Джардини или временно "издигнати" в различни точки на града. Последното става чрез наем на пространство в Арсенале или локация в десетките възможни такива, пръснати на територията на Венеция и съседните острови. В съвременната си история България има едно национално участие на Венецианското архитектурно биенале през 2008 г. с павилион на остров Джудека, представящ младата сила на страната ни тогава под надслов Bulgaria: The Young Architects.