Календар: James Bond в Софийската филхармония; Генчо Симеонов на 90; Международен фестивал на дигиталните изкуства

Начална локация: Градска Художествена Галерия, продължителност: 60 минути, вход: 10 лв.

23 и 24.10

Изкуството като форма на отстояване на свободата на личността по време на тоталитарния комунистически режим. Забранената музика и съдбите на репресираните музиканти в периода 09.1944 - 10.1989 г. Проект, насочен към младите хора и целящ да насърчи активното участие в различни дейности в памет на жертвите на тоталитарните режими в Европа. В рамките на два дни в гр. Белене ще се състоят поредица от интересни събития с представители на българската научна общност и хора на изкуството, които мога да се видят и чуят онлайн. Дискусиите в събота са "Културата като съпротива. Ежедневие и насилие през периода на комунизма", "Комунизмът и психичната травма: индивидуални и социо-културни траектории" и "Музика по време на чума - Панел на музикантите". В неделя ще чуем разкази за трудовите лагери в България, Албания, Румъния и Хърватия. Белене, Културен център "Евгени Босилков". Онлайн - адрес за регистрация от FB страницата на събитието.

24.10

James Bond Live in Concert. Паралелно със световната премиера на новия филм от поредицата за Джеймс Бонд, Софийската филхармония кани на специален концерт с емблематични парчета от филмите за Агент 007. Някои от топ синглите, написани за лентите - Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Golden Eye и Skyfall, симфонични сюити, както и оригиналната тема на Бонд, ще прозвучат на сцената, на която ще се качат и изпълнителите Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева, Боби Косатката / Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. Зала "България", билети на касата на зала "България" и в мрежата на Eventim.