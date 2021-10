Домашно кино

Army of Thieves

Игрална предистория на Army of Dead, зомби екшъна на Зак Снайдър ("300", "Пазителите", "Човек от стомана", "Батман срещу Супермен", "Лигата на справедливостта" и др.) Основният персонаж в него вече ни е познат: Людвик Дитер е банков касиер в малък град, вербуван от мистериозна жена да се присъеди към екип престъпници. Те се отправят към Лас Вегас, за да осъществят обира на века. Но проблемът им ще се окаже не полицията, а отприщилият се зомби апокалипсис. Режисьор на филма е Матиас Швайгхьофер (The Break Up Man), изпълняващ и ролята на главния герой. Снайдър е също така копродуцент.

Премиера, Netflix, 29 октомври

Власт и пари

Драматичен филм от Великобритания, чието действие се развива в средата на 80-те години. Джъд Лоу влиза в ролята на амбициозния и успешен бизнесмен Рори, който заедно със съпругата си Алисън (Кари Кун) и двете им деца се преместват от предградията на Америка в английска провинция. В родината си той вижда шанса да спечели големи пари, но скоро семейството заплашва да се срине под тежестта на непосилен начин на живот и нарастваща изолация.