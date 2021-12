Календар: Enigma в София, Теодосий Спасов пее, Mish Mash фест на "Славейков"

10.12

Original Enigma Voices. С 3 "Грами" номинации, 70 милиона продадени копия и над 100 златни и платинени албума, от създаването през 1990 г. допреди година мистериозният музикален проект Enigma никога не е бил на турне и не е бил изпълняван на живо. Сега, над 30 години по-късно, оригиналните гласове, участвали в албумите - Андрю Доналдс, Енджъл Екс и Фокс Лима, идват в София, за да изпълнят някои от най-големите хитове на Enigma заедно със симфоничен оркестър и бенд. НДК, Зала 1; 20:00 ч., билети в мрежата на Eventim и в Билетен център: 50 - 180 лв.

10.12

Free To Love, Free To Be. Едва ли сте пропуснали новината за скорошната атака в Rainbow Hub - първият общностен ЛГБТИ център в България. След нападението, група ентусиасти искат да привлекат вниманието върху проблемите на ЛГБТИ общността чрез серия безплатни концерти из София. Изпълнителите ще са от различни държави и пеят в различни стилове: Dé Вяра и Amira (Art Club Sofia), Джейми Макдоналд (Бар Teos), Алекс Кирев и Крис Макартър (Бар Dada), група "Насаме" и Иван Гатев от група "Контрол" ("Хралупата"), стендъп комедия с Петя Кюпова, Иван Кирков и Ники Банков (Comedy Club Sofia) и други. Вижте подробната програма на FB страницата на събитието. Входът е безплатен. Всеки посетител може да дари средства, които ще бъдат инвестирани в помощ на общността.

10.12

Дарума. Премиерна прожекция на видеоспектакъл под режисурата на Ани Васева, посветен на случайността - на чудесата, които вятърът може да донесе, на неизвестното, на пътищата, по които събитията съвпадат чудодейно и неочаквано. Четири истории са обединени от желанието, от стремежа и от хаоса, който, веднъж въведен в реда, го променя необратимо. С участието на Светлана Янчева, Леонид Йовчев, Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев и др. Кино "Люмиер", билети в системата на НДК, както и на място час преди началото на прожекцията, 19:00 ч.

Леонид Йовчев и Светлана Янчева в "Дарума"

10 - 12.12

Веган фестивал на солидарността. Събитието, което се провежда по повод Световния ден на правата на хората и останалите живи същества, ви кани да изразите солидарност с жертвите на всички форми на потисничество, като се включите в множество разнообразни теми и събития, сред които: кулинарна работилница "Афганистански ястия с Бори", представяне на новоучредена организация за защита правата на животните, дегустация на веге меню; как да изградим връзка на доверие с нашето куче чрез позитивни методи на обучение - демонстрация с треньора Ерик, инициатива за въвеждане на веге меню в държавни учреждения и много други. Събития на живо и онлайн по Zoom. Вижте подробната програма във FB събитието и на solidarityveganfest.com