Домашно кино: нови сериали със Сандра Бълок и Оливия Колман

The Unforgivable

Сандра Бълок влиза в ролята на Рут Слейтър - жена, наскоро освободена от затвора след 20-годишна присъда за убийство. Тя се опитва да навлезе в живота отново, но общността в родния град не може да прости миналото й. Нейният единствен път да продължи напред и да изкупи греховете си е да възстанови връзката с отчуждената си по-малка сестра. Филмът е римейк на едноименен британски минисериал. Режисьор е Нора Файншедит, чийто дебют "Извън системата" спечели "Сребърна мечка" на фестивала Берлинале 2019 г. В The Unforgivable участват още Винсент д'Oнофрио, Вайола Дейвис, Джон Бърнтол и др.

Премиера, Netflix, 10 декември

Encounter

Нов научнофантастичен трилър от Amazon, в който главните роли са поверени на Риз Ахмед (The Sound of Metal) и Октавия Спенсър (The Help). Пехотинецът Малик Хан (Ахмед) отива на спасителна мисия, за да избави двамата си малки синове от мистериозна извънземна заплаха. Пътуването им ги отвежда към все по-опасни посоки и събира разбитото семейство по начин, както никога досега. Филмът направи добре приета премиера на кинофестивала в Торонто по-рано тази година.

Премиера, Amazon, 10 декември