Календар: БГ дизайн, въртене на огън, мъпет шоу, празнична доза класика

17.12

Галерия Стриндберг. Режисьорът Крис Шарков изгражда новия си театрален спектакъл върху част от пиесите на един от най-значимите автори на модерността - Аугуст Стриндберг. Изборът пада върху "Кредитори", "По-силната" и "Игра-сън", а действието се развива в галерия за съвременно изкуство и обединява три различни истории - любовен триъгълник между художник, писателка и завърнал се от миналото преподавател по мъртви езици; среща между две актриси и историята на човек, който години наред чака любимата си на служебен вход. С участието на Димитър Николов, Мак Маринов, Биляна Георгиева, Славена Зайкова и Александър Узунов. Театър "Азарян", 19:00 ч.

17.12

Solar Christmas. Емблематичното парти събитие на Yalta Club събира любими техно и хаус артисти, а сега и артисти в една изцяло нова Hip-Hop & Trap зала. Хедлайнерът в нея Lil Pump идва за първи път в България. В други две зали ще звучат техно сетове от Victor Calderone, Chris Liebing, Mark Knight, дуото Solardo, Liubo Ursiny и Stephen Popov. Интер експо център, 22:30 ч. Билети от мрежите на EpayGo, в Yalta Club, както и на входа на събитието, 50 - 100 лв.

17 - 22.12

Christmas Wrap Up Market. 70 български дизайнери ще представят своите произведения - красиви и неповторими идеи за подаръци, напълно опаковани и надписани за коледно-новогодишните празници. В рамките на шест поредни дни на щандовете ще бъдат Nula, Creo Jewelry, Tulips, Пешкир, Liys, UnderGround Oasis, ZinaArts, Valem, Lash, Jar & Jam, In Volo, Wildlunas, I/tems, Solidifique, Zemya, Bee My Bloom, AllGoods Store, Clout Maïson, LoftArt27, Greek Philosophy и много други. Галерия Оборище 5; 11:00 - 19:00 ч., вход свободен.

17 - 19.12

Коледа 11½ - мини арт фест. Празник преди празника в район "Слатина" - на открито и посветен на огъня и топлината. Програмата започва в петък в 17:00 ч. и включва огнени инсталации, шоу и пърформанси, творчески и циркови работилници за въртене на огън, жонглиране, както и базар. Акцент в събота е "Раздумка с кмета" - открита среща на гражданите с Георги Илиев, кмет на "Слатина" (13:00 - 14:00 ч.) и пънк-джаз концерт The Bedlam Club (19:30 ч.). Стадион "Академик" - "Гео Милев", 17:00 ч.