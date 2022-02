Календар: Стендъп на Део, спектакъл по Миряна Башева, bday парти в "Терминал 1"

18.02

Край на играта. Предпремиера на постановка по текстове на Хулио Кортасар, Хосе де Еспронседа и стари испански романси. Тази театрална поема започва един вторник в два часа и осем минути с падането на бележка от влака Сентрал Архентино и завършва в същата минута 13 дена по-късно. "Последните дни на играта са изпитание - първи срещи с любовта и раздялата, познание за високото и ниското в самите нас, тринадесет дни, изписани като красива и тъжна поема за порастването", казва Бюрхан Керим, който поставя пиесата на сцена. С участието на Ангела Канева, Дениза Павлова, Елена Траянова, Бюрхан Керим, Георги Величков. City Mark Art Center, 19:30 ч., билети от касата и от мрежата на https://ticketscmart.info, 10 - 20 лв.

18.02

EXE Episode 8. Немският продуцент и артист Boris Brejcha, създател на свой собствен жанр в електронната музика High-Tech Minimal, e едно от най-разпознаваемите имена в електронната музика за последните две десетилетия. Той е хедлайнерът на събитието, организирано за общността на клуб ЕХЕ. Неговото първо участие на голяма сцена в България ще бъде допълнено от сетове на Ann Clue, Pavel Petrov, Peppou и Vanina. Интер Експо Център, 23:00 ч., билети от мрежата на Eventim, 80 - 180 лв.

19.02

Белослава - From the Moon and Back. Пандемията през 2020 г. осуети планове на певицата да отбележи своите 20 години на сцена, но дойде времето, в което Белослава най-накрая може да зарадва феновете си с поредица от изненади. Една от тях е специалният й петъчен концерт, в който ще звучат песни от предходните й четири албума в атрактивни аранжименти, както и премиери на парчета от предстоящия пети с работно заглавие "Моята музика". На сцената с нея ще се качат и музикантите Живко Петров, Антони Рикев, Димитър Семов и Росен Захариев. Sofia Live Club, 21:00 ч. Билети в мрежата на Eventim: 30 лв., на място: 40 лв.

До 19.02

Фанка Борисова "Тя. Въпреки всичко". Когато в края на миналата година журналистката на Nova Глория Николова разказа за състоянието на психиатричната грижа в България в документалния материал "Последна спирка - НенужниТЕ", тя попада на Фанка и нейните рисунки. Жената, която никога не е имала дом, различен от социална институция, е с диагноза умствена изостаналост и за нея рисуването е вид терапия и начин да преодолее лошите условия, изолацията и заключените врати, зад които живее. Последен ден и възможност да видите, че талантът живее и може да бъде открит дори на най-необичайните места чрез селекцията от 28 рисунки на Фанка Борисова. Art Hall Oborishte 5, зала "Галерия" (ниво -1) на Vivacom