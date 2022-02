Календар: Хакатон: Подобряване на въздуха, Фършанги, концерт на Милица Гладнишка

2.03

Фотографията е мъртва. Да живее фотографията!

Фотографът Владислав Леп (известен още като Ramble Rattle) ще изнесе лекцията си Photography is dead. Long live photography, която е първото издание на поредица от събития

под общото название So, It's a Learning Process. Международната арт платформа Sound in Picture и коуъркинг пространството SOHO си сътрудничат за организиране на лекциите. Целта им е след тях да следват свободни разговори насред музика и импровизиран бар, където начинаещите да получат вдъхновение да започнат занаята, а професионалистите да открият нови знания.