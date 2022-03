Календар: Авторът на "Аномалията" в София, стенд-ъп комедия с любими героини, базари

4 и 6.03

Писмото. Италианецът Паоло Нани е световноизвестен мим, актьор, режисьор, клоун и ментор. Той идва в България, за да представи постановката си "Писмото", в която разказва една история по 15 различни начина - като пиян, в стил нямо кино, без ръце, наобратно, вулгарно. Всичко това, без да каже една дума и по особено абсурдно смешен начин. Сигурно е, че публиката ще се забавлява и ще бъде въвлечена в спектакъла чрез игри и изненади. София, 4 март, Théatro, 19:30 ч., 6 март в Пловдив, театър "Хенд", 19:30 ч., билети на каса и от мрежата на Eventim - 30 - 50 лв.

4 , 6 и 22.03

Чичовци. Премиера на операта сатира от Лазар Николов по едноименната повест на Иван Вазов. Режисьорът Пламен Карталов поставя първата постановка на "Чичовци" на националната оперна сцена по повод 100 години от рождението на композитора й. "И при двамата големи български майстори, единият на словото, другият на музиката, макар живели в различни епохи и в дистанцията на почти един век, се вижда изпреварващ съвремието им подход в творчеството им. Пародията и ироничната характеристика и при двамата се явява като стил на изразяване в аспектите на литературния и музикалния език на произведението", обяснява Карталов. Софийска опера и балет, 4 март, 19:00 ч., 6 март, 16:00 ч. и 22 март 10:00 и 19:00 ч., билети от касата

5, 14 и 25.03

Една испанска пиеса. Режисьорката Бина Харалампиева поставя пиеса на Ясмина Реза, позната в България с постановките "Арт", "Богът на касапницата" и "Белла фигура". В това произведение преживяваме микс между класическо представление и риалити шоу, в което авторката непрекъснато се заиграва с фината граница между "човек" и "актьор". Премиерата е с участието на Владимир Пенев, Мария Каварджикова, Светлана Янчева, Василена Атанасова, Малин Кръстев. Малък градски театър "Зад канала", 19.00 ч., билети на каса и на www.theater.bg

5 - 6.03

Woman's Weekend. Първото от поредицата събития, посветени на български творци и артисти, под покрива на Motto Event Hall на различна тематика ще се проведе специално за Международния ден на жената. Уикенд с предложения за подаръци. По време на цялото събитие ще има специално брънч меню, наречено From around the World, а в бара на Motto - топли и студени напитки. Музикална селекция от RaJa от Dead Man's Hat. Motto Event Hall, 12:00 - 20:00 ч.