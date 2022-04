Календар: Най-доброто от БГ стендъп комедия, световно техно в София, филм за Вонегът

2 - 7.04

Соло акт. Най-доброто от моноспектаклите през последните три години гледаме по време на осмото издание на международния фестивал на монодрамата в Габрово. Общо 13 представления, от които 11 гостуващи на габровска сцена и две от тях чуждестранни - от Украйна и Република Косово: "Мечтата на Наташа" с режисьор Ана Батева, авторският спектакъл на Камен Донев - "Лекция №3: Възгледите на един учител за силата на словото", детският моноспектакъл "Не си търси белята", "Писмо до съветско другарче" под режисурата на Николай Гундеров, "Полетът на къртицата" на Полина Христова с режисьор Веселка Кунчева, моноспектакълът на Христо Шопов "Не е за телефон" и др. Цялата програма е на https://dramagabrovo.com

2.04

Solar presents Charlotte de Witte. Eдно от най-актуалните имена на световната техно сцена - белгийката Charlotte de Witte, популярна с висококачествените ѝ живи изпълнения по целия свят, е гост на първото парти от поредицата Solar на клуб "Ялта" за тази година. Тя ще е в компанията на Onyvaa, част от успешния бутиков лейбъл KNTXT, и резидента на клуба Любо Урсини. НДК, 22:30 ч., билети от Epaygo и Eventim, бензиностанции OMV, 60/120 лв.

7.04

Религии: документално и късо кино. След близо две години подбор филм по филм организаторите на събитието най-накрая събират достатъчно добра селекция, за да поставят тази важна тема през призмата на късометражното кино. Гледаме заглавия от Босна и Херцеговина, Германия, Япония, Франция, САЩ и Великобритания, чрез които навлизаме дълбоко в историята, посещаваме различни общности, култури и дори планински върхове, и дори правим крачка напред към бъдещето, за да разберем какво следва след разпада на религиите. Клуб на пътешественика, 19:00 - 21:00 ч., присъствен билет: 10 лв.

6.04 - 5.05

We could be heroes. Една "женска" изложба, в която две жени от различни поколения размишляват за героичността. Идеята за експозицията идва от Надежда Олег Ляхова, която инициира на пръв поглед твърде неочаквана среща между две художнички от различни поколения и много различно творчество. Това са Текла Алексиева, оставила трайна следа в българската визуална култура с необикновените си илюстрации за "Библиотека Галактика", и Искра Благоева - ярко за българската нова живопис явление със своята прецизна, максимално обрана като изразни средства. Изложбата, включваща живописната работа "Съдбата влачи човека" (1987) и рисунки на Текла Алексиева, обединени от мотива за борбата и Космоса, и неонът на Благоева, е допълнена от звукова инсталация на "Пистамашина". Гьоте-институт