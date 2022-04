Календар: вечерни ски, "Цар Лъв" в НДК, Милица Гладнишка разказва своята история

11.04

Мюзикъл "Цар Лъв". С оригиналната музика на Ханс Цимер, който взе поредния си "Оскар", този път за саундтрака на "Дюн". Ще прозвучат хитовите песни на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life, Hakuna Matata, и др. Премиерата на мюзикъла е в Лондон през 1999 г. и оттогава носи шесткратно повече приходи от анимационния филм. Зрителите ще видят сценични боеве, 3D мапинг, а оркестрацията е на Данко Йорданов, режисьор е Петко Бонев, диригент - Страцимир Павлов.

В зала 1 на НДК, от 19 ч., билети от 30 до 60 лв.

11-12.04