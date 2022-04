Календар: Ян Фабър, антикварен панаир, изложение на редки растения, велошествие

до 16.04

Blagoevgrad Blues&Jazz. Шестото издание на фестивала се завръща след двугодишно прекъсване. В петъчната вечер посрещаме гостите от Румъния - Soul Serenade, специалния проект на Михаил Йосифов Blues Brothers Live и Brazz Association с италианеца Марчело Били Темпеста (вокал), които ще пресъздадат музиката от филма "Блус Брадърс". Последната вечер на фестивала ще открие Живко Петров Трио JP3 с представянето на четвъртия им студиен албум Change The Way и пиеси от най-новия On The Way, а финалът на събитието е с барабаниста и композитор Константин Кацарски Koka Mass Jazz и неговия нов албум The Sixth Finger. Благоевград, зала "Орфей", 19:00 ч., билети от мрежата на Eventim: 20 - 40 лв.

16.04

Ре-Тур: "Кула-убежище" на Станислав Памукчиев. Турът из необичайното произведение на талантливия български художник и професор в НХА ще води самият той заедно с куратора на изложбата Петер Цанев, а страничният поглед ще бъде на проф. Георги Каприев. Кулата в този проект материализира възкачването на душите към областите на немислимото, а режимът на убежището отпраща към недосегаемия свят на изкуството, превърнат в аварийна лаборатория. Водната кула в Лозенец (+359 Gallery), 17:00 ч., вход свободен.

16.04

10 години BoogieOn Radio. На 16 април радиото на музиканта и диджей Ramsey Hercules празнува юбилей точно когато е и неговият рожден ден. За да се отпразнува датата и да се почете паметта на наскоро отишлия си Рамзи, неговите приятели и съмишленици са подготвили серия от клубни събития с благотворителен характер. На 16 април в К.Е.В.А., София, партито стартира от градината в 17:00 ч. с музика от Jun Yoshida и ще продължи в късните часове на първия етаж със сетове на DJ Ilko, Ivo Stoyadinov Charlie, Marten, Desy, Ihou, Oto, Artone, Rawland, Ivaylo 'Fozzie' Stanchev. На 23 април Fargo, Пловдив, ще озвучат Skill-a и Visitor Q, а на 30 април в Cubo, Варна, музиката ще е от Deep George и др. На всички събития ще се продават специално изработени за събитието тениски и бирата на Рамзи - Anniversary Edition, с QR код, който ще води към сайта на пивото с послание.

16 и 17.04

Дом на каузите. Пролетното издание на благотворителния хендмейд фестивал отново ще събере на едно място различни каузи, свързани с образование, лечение на деца, еко избор, животни, майки на деца с увреждания, организации против насилието и др. Подкрепете ги с покупката на продукти от малки производители на модни аксесоари, биохрани и напитки, козметика и произведения на изкуството от всякакъв вид, а във фокуса му този път ще бъдат и красивите български традиции на Лазаровден и Цветница. Парк-театър "Борисова градина", 10:30 - 19:00 ч.