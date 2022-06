Световният театър идва в София

Голямото събитие тази година е френската хореографка Маги Марен и гостуването на нейния спектакъл "MayBe (Може би)" (ексклузивно само в София на 7 юни, Сатиричен театър) ще сложи началото на фестивалната програма. "May Be (Може би)" е спектакъл от историческо значение на грандамата на съвременния танц от Франция. Той е създаден през 1981 г. и благодарение на него нейната компания от Тулуза придобива световна популярност. Повече от 40 години той не слиза от световните сцени, което е забележително постижение за една сценична творба, чийто живот е обречен на прекъсване в мига, в който публиката престане да се вълнува от нея. Вдъхновен от творчеството на Самюъл Бекет, спектакълът "May Be (Може би)" интерпретира неговия абсурден свят по богат и неочакван начин със средствата на танцовия театър и въздействащи образи. Маги Марен е надарена с невероятна фантазия и с усет към абсурда. Родена в Тулуза, тя изучава класически балет, а след това се присъединява към школата "Мудра" на хореографа Морис Бежар в Брюксел. През 1984 г. основава собствена компания, с която създава повече от 50 спектакъла. Отличена е от Венецианското биенале за танц с наградата "Златен лъв" за цялостен принос. Онлайн програмата ще предложи на 12 юни от 19 ч., посветен на спектакъла на Маги Марен, който ще може да се гледа 24 часа след първия стрийм.

На 9 юни от 19.00 часав Театър "Българска армия" софийската публика ще може да гледа на живо "Мъртвият идва за любимата си" от Светлана Макарович по мотиви от словенския фолклор на режисьора Йерней Лоренци. Спектакълът на Йерней Лоренци, копродукция на Театър Кран и Театър Птуй - Словения, съчетава песни, поетични сказки и символни образи, сближавайки театъра с традицията на разказването на истории и с идеята за лечебната сила на музиката. Той се представя на водещи фестивали в Югоизточна Европа и печели редица награди, сред които наградата за най-добър спектакъл, определена от Асоциацията на театралните критици в Словения. Йерней Лоренци придоби широка популярност и признание и в България, след като на "Световен театър в София" гостуваха забележителните му постановки по "Буря" от А. Островски, "Бесният локомотив" по Ст. Виткевич-Виткаци и "Илиада" по Омир. Йерней Лоренци подготвя премиера и за новия сезон на Народен театър "Иван Вазов".

"Мъртвият идва за любимата си" Фотограф: Mare Mutič

Един от важните акценти тази година е филмираният спектакъл "Леополдщат", част от платформата NT Live, който ще бъде прожектиран на 11 юни от 18.00 часав Дома на киното. Написана от класика на съвременния английски театър Том Стопард, пиесата е режисирана от друг голям драматург - Патрик Марбър. В началото на ХХ век "Леополдщат" е стар еврейски квартал във Виена. Херман Мерц, собственик на фабрика и евреин, е женен за католичката Гретел и се издига в живота. Спектакълът представя историята на неговото семейство в продължение на половин век с участието на 40 актьори. Том Стопард е признат за един от най-големите съвременни британски драматурзи. Филмовият му сценарий на "Влюбеният Шекспир" получава наградата "Оскар" за най-добра адаптация, носител е на американските театрални награди "Тони", а най-новата му пиеса "Леополдщат" му носи през 2020 г. за пореден път британската награда "Оливие".

На 16, 17 и 18 юни от 18.30 часа във Френския институт в София ще има специални прожекции на "Тартюф, лицемерът" в нова, оригинална постановка на нашумелия режисьор Иво ван Хове. Спектакълът е продукция на най-престижната театрална сцена в Париж - "Комеди Франсез". Той е част от специалната програма на "Комеди Франсез" по случай 400 години от рождението на големия френски класик Жан-Батист Молиер. В постановката си върху класическата комедия Иво ван Хове разкрива оригиналната версия на пиесата, преди тя да е цензурирана от крал Луи XIV през 1664 г. ден след премиерата ѝ.