Новият хит е добре забравеният стар: как сериалите върнаха няколко поп класики

Stranger Things подобри статистиките и на друг хит от 80-те години: реге класиката Pass the Dutchie на британско-ямайската група Musical Youth, която в сериала следва един от новите герои, винаги напушения Аргайл. Песента е един от символите на зараждащата се музикална сцена сред имигрантските общности на Великобритания в края на 70-те и началото на 80-те. Видеото става един от първите хитове по MTV, a режисьор е Дон Летс, документирал междувременно пънк епохата с клиповете си.

Сериали и филми и преди са успявали да изкарат песни, създадени през десетилетия, на върха: R n' B стандартът Stand By Me на Бен Е. Кинг от 1961 г. получи нов живот покрай едноименния филм на Роб Райнър по Стивън Кинг от 1986 г., What a Wonderful World на Луис Армстронг от 1967 г. всъщност не се води сред големите му хитове до излизането на "Добро утро, Виетнам" (1987). Something in My Way на Nirvana, песен от Nevermind, но никога издавана като сингъл, влезе в класациите по-рано тази година заради новия "Батман".

С нарастващата популярност на сериалите като на конкурентни на киното като качество, малкият екран също започва да прави подобни големи пробиви: преди почти десетина година финалът на Breaking Bad представи на съвсем ново поколение Baby Blue, позабравена песен на уелската рок група Badfinger от 1971 г., а заради сериала DLZ е все още сред най-слушаните песни на TV on the Radio, една от водещите експериментални групи на 2000-те.

Heaven is a Place on Earth на Белинда Карлисъл от 1987 г. отбеляза двоен успех през последните години, след като беше използвана в две поредици, които виждат близкото бъдеще на общество в дистопични окраски - Black Mirror и The Handmaid's Tale.