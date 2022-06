Календар: TEDxVitosha, Ищар и Горан Брегович в Благоевград, Bioderma Women's Run

25 и 26.06

Композиция с диви цветя, темпера, хартия на Текла Алексиева

Благоевград става домакин на първото издание на музикален фестивал, чиито хедлайнери са "кралицата на световната етно музика" Ищар (събота) и "звездата на балканската музика" Горан Брегович (неделя). В първата му вечер слушаме изпълнения на живо от "Керана и космонавтите", Мария Илиева, Любо Киров, а във втората - на Mind Trips с Алекс Раева, "Оратница", "Балканджи". Благоевград, парк "Македония", 17:30 ч., Билетите в мрежaта на Eventim и партньорските каси, както и в OMV, зала "Яворов" в Благоевград. Регулярен еднодневен 55 лв., регулярен двудневен 85 лв., Golden circle еднодневен 70 лв., Golden circle двудневен 110 лв.Кои са нещата, които "виждаме" не с очите, а със сърцето, с душата, със знанията и опита си? За намирането на скритите послания в заобикалящия ни свят, за да живеем по-осъзнато днес и занапред ще говорят футурологът Арик Дроми, продуцентът и инструктор в един от най-известните институти по актьорско майсторство "Лий Страсбърг" в Холивуд - Пол Ръш, италианската спортистка с медали от параолимпийски игри Мартина Кайрони, професорката във Факултета по математика и информатика на СУ Силвия Илиева, актьорът и създател на JupiterLights Media Юлиан Костов и много други лектори в новото събитие на TEDxVitosha. Театър "Азарян", 9:00 - 16:30 ч. Пълната програма и билети на tedxvitosha.com Изложението, посветено на чая, се провежда за четвърти път с мисията да събере на едно място обичащите топлата напитка и нейната култура. И тази година ще откриете десетки изложители, представящи видове от цял свят с техните летни предложения, както в традиционни, така и в модерни вкусове. Ще има и лекции и презентации, посветени на здравословния начин на живот. "Национален музей Земята и хората", вход свободенДами, включете се в първoто бягане само за жени, което се провежда в София от 2019 г. насам и е с благотворителна цел. Състезанието е разделено в следните категории: 5 километра дистанция за бързина; 3 километра дистанция за бързина; "Мама & аз" - бягане с деца до 10-годишна възраст на дистанция 3 километра; Teen Girls Run - за момичета от 10- до 15-годишна възраст, на 3 километра дистанция; най-оригинален костюм - специално модно жури ще награди трите най-смели и екстравагантни участнички. Победителите във всички категории ще получат продукти на Bioderma, а подгласниците на второ и трето място - продукти на марката на стойност 200 лв. Резервация на стартов номер на: www.bioderma-womensrun.bg . Пред НДК, 9:00 ч.Звездата на Formula 1 Дейвид Култард идва в България, за да покаже истинската мощ на болид RB 7 в демонстрация на трасе от почти 1 км. На своеобразното Formula 1 селище ви очаква двучасово дрифт шоу с ускорения от 0 до 100 за няколко секунди, картинг състезание, донъти и други фигури със състезателна кола, изпълнения на живо от Red Bull атлета и гуру на водните спортове - Никола Абаджиев, най-бързите в света електрически картове Kinetic и др. ефектни изпълнения, както и музикално преживяване на живо от 100 кила и Маги Джанаварова. Пловдив, Гребна база Пловдив. Повече на www.redbull.com/showrunplovdiv, както и във FB страницата на събитието.Близо 200 котки от различни породи ще се борят за титлата Best of Best, а също и за наградата "Най-любима котка на публиката". Освен състезанието в две паралелни оценявания ще има интересни лекции, поднесени от ветеринарни лекари; разнообразие от аксесоари, храни и козметика за домашните ви любимци, както и възможност за деца да се снимат с някои от котките. Хотел "Маринела", зала "ЕФЕ", 10:00 - 17:00 ч., цени на билети на място: възрастни, 8 лв., ученици и пенсионери, 3 лв., деца под 7 г.- безплатен вход.Грандиозен симфоничен рок спектакъл представя най-великите хитове на Led Zeppelin с нов аранжимент, сред които Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock N Roll, Dazed & Confused и Stairway To Heaven. Те ще бъдат изпълнени от 5-членна рок група и 4 соло вокалисти от лондонския "Уест Енд", заедно с оркестъра на Софийската филхармония, а диригент ще е Ричард Сидуел. Пловдив, Античен театър, билети от мрежата на bilet.bg, билетен център на община Пловдив и на касата пред Античния театър в деня на концертаПремиера на новия танцов пърформанс и танцов филм на режисьора и хореограф Стефани Ханджийска. Заснетата в Лондон лента е експресивно тълкуване на историята на българските жени от историята и се фокусира върху тази на Райна Футекова (Райна Княгиня) чрез танц и мода, вдъхновен от нейната "Автобиография". Екипът изследва историята на 11 българки, които избират по критерии за вдъхновение от техния кураж, иновативност или радикална грижа за другите - Кера Тамара, Людмила Живкова, Екатерина Каравелова, Райна Касабова, Ванга, Адриана Будевска, Елена Обретенова и други. Топлоцентрала, 19:00 ч. Билети: https://bit.ly/3zjJN0O Премиера на новата книга на писателя, сценарист и драматург Георги Тенев. Той пише през последните шест години своя научнофантастичен антиутопичен роман (изд. "Колибри"), който на финала си се оказва тревожно актуален. Представянето му ще е с текст и пърформанс. "Кино Кабана", 19:00 ч., вход свободенПремиера на балета по музика на Николай Римски-Корсаков, съвместен проект на Държавна опера Варна и Национална опера и балет на РС Македония с хореографията на Олга Панго и под диригентството на Бисера Чадловска. Освен увлекателна история за любов, чест, вярност и саможертва в същата вечер гледаме и балетна сцена от V действие на операта "Фауст" от Шарл Гуно - историята за германско народно поверие, което гласи, че в нощта на 30 април към 1 май вещиците се срещат на върха на висока, недостъпна планина и празнуват, събрани в кръг около Сатаната. Варна, Летен театър, 21:00 ч., билети от мрежата на Eventim и партньорските каси: 25 - 60 лв.Премиера на документална пиеса от писателя Йордан Славейков, която се състои от десет истории на жени, избрали да направят аборт. Кои са причините да се решат на тази стъпка? Оказват ли влияние на решението им политическият, културен и социален контекст и какво мислят мъжете за абортите? И защо България е страната в ЕС с най-много аборти на глава от населението? С участието на Августина-Калина Петкова и Йордан Славейков. I AM Studio, 19:00 ч.Петият концерт в България на поп-джаз феномена, който ни забавлява с някои от най-големите хитове на съвременната музика в класическите стилове на отминали епохи, е част от грандиозно световно турне на пет континента. The Grand Reopening Tour е богато представен от гост-музиканти и ансамбъл певци и музиканти, които ще изпълнят на живо аранжиментите на създателя на формацията Скот Брадли. НДК, Зала 1, билети от мрежата на Eventim и на касите на НДК, 50 - 80 лв.

до 14.07

Изложба с илюстрации на популярната с кориците на научнофантастичната поредица "Галактика" авторка. Настоящата експозиция представя още една важна част от творчеството й - огромния брой научнопопулярни илюстрации, създадени за различни издания в областта на природните науки, останали по-малко известни и непоказвани в изложбен контекст. Галерия Little Bird Place