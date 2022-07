Календар: Fuckup Night с Елисавета Белобрадова, A to Jazz, Васко Василев, K-pop и аниме

1 - 3.07

A to JazZ. 12 музикални проекта от световната джаз сцена и български изпълнители ще бъдат част от тазгодишния джаз фестивал. Хедлайнери на тридневното събитие са джаз легендата Джон Маклафлин, който открива A to JazZ с музикалния си проект 4th Dimension, четирикратните носители на "Грами" Snarky Puppy, виртуозът Roosevelt Collier и други. След едногодишно прекъсване се завръщат и еблематичните за фестивала джем сешъни. Още - арт базар, коктейл барове, премиум мърч, зона за автографи и снимки, детски музикални работилници за интерактивните концерти, игри, приказки и танци. Южен парк II и в "Топлоцентрала". Цялата програма е на www.atojazz.bg и на фейсбук страница на събитиетоНякои го предпочитат горещо. Народният театър на Ниш гостува с мюзикъл, базиран на филма "Някои го предпочитат горещо" (1959 г.) на Софийския фестивал на музикалния театър. "Моят мюзикъл е почит към любимата ми филмова комедия, едно великолепно актьорско трио и един популярен режисьор", казва неговият създател Александър Маринкович. Национален mузикален театър "Ст. Македонски", 19:00 ч.Asian Festival. Съкровища от Изтока. Четвъртото издание на едно от най-цветните и интересни събития в София, организиран по инициатива на Индонезийското посолство в България, заедно с още 11 дипломатически представителства - Виетнам, Индия, Иран, Камбоджа, Монголия, Обединени арабски емирства, Пакистан, Палестина, Република Корея, Филипини и Япония, ще представи колоритна част от културата и традициите на държавите. В програмата са предвидени разнообразие от азиатски изпълнения, танци, музика, храна, напитки и бойни изкуства, а приходите от събитието ще бъдат дарени за борбата с множествена склероза, каузата на Фондация "МС-Мога Сам". Южен парк II, зад музея "Земята и хората", вход свободен, 10:00 - 22:00 ч.Васко Василев. Summer Classics. Цигуларят се завръща в България, този път заедно с избрани от него солисти от оркестъра на Кралската опера в Лондон. Колегите на Василев ще долетят от различни краища на света - Япония, Сингапур, Франция, Норвегия, Англия, Австрия, Испания, за големи летни концерти, обединени под името Summer Classics. 2 юли в Бургас, Летен театър, 19:00 ч. и 5 юли в София, зимна пързалка "Юнак", 21:00 ч. Билети от мрежата на Eventim, 30 - 80 лв.AnimeS World Stars. Два вълнуващи дни за феновете на аниме културата. Косплей, K-pop състезание, танцово шоу, гейминг турнири, League of Legends, CS:GO PS5 турнириVR игри, настолни игри, мърч щандове от няколко държави, световни и европейски шампиони по косплей, специални зони с азиатски храни и напитки. Хотел "Маринела", билети: 30 - 45 лв., VIP билет: 150 лвStereo Fest. Посрещаме July Morning и под открито небе на Морската гара в Бургас с музиката на drum&bass артистите Deekline & Ed Solo, "Ъпсурт", 100 кила, Миленита, DJ Ivan Shopov&Trigaida и DJ Emil Prize. В събота на сцената ще бъдат Kiril Djaikovski и ТК Wonder, "Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени", So Called Crew (Жлъч, Григовор, Гена), Спенс и DJ Mascota. Бургас, Морска гара. Вратите отварят в 17.30 ч., Програмата е на www.stereofest.bg Dead Man's Hat на Unseen Scene. Unseen Scene е платформа за събития, които се случват на тъмно и провокират игра със сетивата на всеки, осмелил се да прекрачи прага на познатите си възприятия. Актуалната им серия от преживявания стартира с концерт на Dead Man's Hat на живо и на тъмно. Публиката е поканена да преживее музиката по напълно нов и различен начин и ще се впусне в изследване на усещанията си в тъмнината чрез сетивна инсталация, подготвена от Съюз на слепите в България и Inner Theater Company. Meстата за концерта са ограничени и са само 40. Запазване само при предварителна покупка на билет тук: https://bit.ly/unseenscene-deadmanshat , 40 лв. Следващият концерт на тъмно е на Leena и ще се състои на 5 юли. "Топлоцентрала", 20:00 ч.Това съм аз. Мултимедиен концерт-спектакъл на световноизвестното българско сопрано Александрина Пендачанска, с който тя отбелязва над 30-годишния си творчески път. В концерта са включени произведения от стиловете барок, класика и романтизъм, арии от Верди, Росини, Бизе, изпълнени в партньорство с Плевенската филхармония и сопраното Ралица Богданова под диригентството на Найден Тодоров. 4 юли, Плевен, читалище "Съгласие 1869", 19:00 и на 5 юли в Бургас, Летен театър, 20:30 ч., билети от мрежата на Eventim, 10 - 30 лв.Fuckup Nights Sofia vol.31. Новото издание на събитието, на което се говори открито за грешките, провалите си и уроците, научени от тях, гости са: Елисавета Белобрадова, социален предприемач, човек с активна гражданска позиция и народен представител, популярна и в социалните мрежи като Летящата Козилла Ерато; Красимир Бенямин - един от създателите, управител и главен шоколатиер на био веган марката шоколади Benjamissimo, които само за няколко години успяват да стъпят на повече от 30 пазара на 4 континента, и Иван Цукев, съосновател на сайта за електронна поща mail.bg, в момента работещ активно върху Aula.bg. Кино Кабана, 18:30 - 21:00 ч., Билети от мрежата на Epaygo, 18 лв.Хофкино: немско и българско кино на открито. Гьоте-институт България продължава традицията да превръща двора си в уютно кино в топлите летни нощи. Редакторите на "Кинематограф" представят селекция от 6 пълнометражни и късометражни прожекции, показващи Германия и България в симбиоза от творчески поглед и различни гледни точки на творците от двете държави. Кои са прожекциите - на: https://kinematograf.bg/programa . "Гьоте-институт", 20:30 - 22:00 ч., вход свободенРомео и Жулиета. Премиера на постановката под режисурата на Урсула Хорнер с диригент-постановчик Светослав Борисов. В ролята на Жулиета в операта на Шарл Гуно ще чуем световноизвестното сопрано Илина Михайлова, а в образа на Ромео ще се превъплъти филипинско-американският тенор Артур Еспириту. С участието на гост-солисти, солисти, оркестър и хор на Държавна опера Варна. Варна, Летен театър, билети от мрежата на Eventim, 25 - 50 лв.Магията Цианотипия. Групова изложба на деца с бежански произход, резултат от работата им с фотографите Иван Дончев, Боряна Пандова и Михаил Новаков. Заедно с тях екипът на Sito Studio реализира серия от творчески работилници с техниката цианотипия. Резултатът е изложба от фотографии, фотографски зинове и портрети на група деца с бежански и мигрантски произход (Иран, Ирак, Сирия, Мароко, Украйна, Русия). Гьоте-институтЛатерали. Ретроспективна изложба на Иван Веселинов - едно от емблематичните имена в българската анимация, художник, карикатурист, аниматор, режисьор и сценарист на анимационни филми. Експозицията, която се организира в чест на 90-годишнината на автора, включва над 200 картини, както и видеофилми, свързани с кариерата му като аниматор. СБХ - зала "Райко Алексиев"Изход. Изложба на пловдивския художник Атанас Хранов, посветена на личните изходи у човека и надникване в неговите лични преживявания. Виждаме ги в картини-обекти, реални врати, които всъщност са метафорични изходи-входове, обединени от темата, естествено продължение на зародилия се през миналата година едноименен цикъл изложби. Варна, арт галерия Le PapillonТоталпроект. Непознатата българска модерност. Какво е общото между архитектурата на град Лозница, Зона Б5, Художествената галерия и исторически музей в Казанлък, детска градина "Лозичка" в софийския квартал Лозенец, летището в Русе и пешеходната зона на Шумен - питат кураторите на изложбата, копродукция на фондация "Ново архитектурно наследство" и "Топлоцентрала". Отговорът е: всички те показват различни перспективи към следвоенната модерна архитектура у нас и са обекти в експозицията на арх. Анета Василева и арх. Емилия Кълева с координатор арх. Даяна Николова, чиято основна тема е все още силно непознатата архитектура на България след Втората световна война, представена в контекста на тоталното изкуство на следвоенната епоха и развитието на модерността. "Топлоцентрала"