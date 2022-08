Календар: Концерт на Arctic Monkeys, панаир на солта, защо забравяме, Fuckup Night

12.08

Концерт на Arctic Monkeys. Английската инди рок група Arctic Monkeys ще изпълни първия си концерт в България. Те свирят заедно от 2002 г. с някои промени в състава, в момента Алекс Търнър е вокал и първа китара, Джейми Кук е на ритъм/първа китара, Ник О'Мали е на бас китара и беквокали, а Мат Хелдърс на барабани. Концертът у нас е част от първото им турне след Tranquility Base Hotel + Casino, което приключи през 2019 г.

На пристанището в Бургас, начало 20 ч., билети 120 - 200 лв.

12-14.08

My Sofia. Youth with causes. Фестивалът е посветен на младите, изкуството, спорта и социалните каузи. Ще има концерт на Милица Гладнишка, DJ парти с огнено шоу, арт ателиета, баскетбол, суинг танци, пеене и йога и пътуващ библиобус. Олимпийската шампионка Румяна Нейкова ще предлага безплатни тренировки по гребане на Панчаревското езеро. Посетителите ще научат повече за "Създай жерав", в подкрепа на хората с множествена склероза с фондация "МС - Мога Сам", грижата за животните с "Четири лапи", превенция на употребата на наркотичните вещества чрез арт работилници и къде да получат подкрепа в случай на домашно насилие - фондация "Анимус".

В пространство Agora, в близост до ВЕЦ "Кокаляне", езерото "Панчарево"