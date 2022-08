Календар: ARTE Feastival, Аполония, Sofia Lights

26, 27 и 28.08

ARTE Feastival. Второто издание на фестивала във Велинград се разраства и предлага впечатляваща и разнообразна програма за всички възрасти на няколко сцени. Музиката е от световните звезди: ZAZ, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, The Cardigans, John Newman, Regard, Faithless (DJ Set), Bomfunk MC'S, S.A.R.S., Leeroy Thornhill, Kosheen, N.O.H.A и др.. Вкусна програма на Chef's Stage и забавни преживявания на Comedy&Cinema Club сцената с изпълненията на Христо Шопов, Христо Гърбов, Филип Аврамов и др. Зона и за децата, за които са организирани арт и танцови анимации, научни класове и др. Велинград, на прилежащите територии на хотел ARTE. Вижте пълната програма на https://artefeastival.bg, билети: 50 - 200 лв.

26 и 27.08

Банско Опера Фест. Мюзикълът "Брилянтин" на режисьорката Сребрина Соколова открива 13-то издание на фестивала, насочено към любителите на класическото изкуство. На следващия ден на сцената в центъра на града Държавна опера Варна ще представи новата си продукция "Ромео и Жулиета" от Шарл Гуно с диригент-постановчик Светослав Борисов и режисьор Урсула Хорнер от Австрия, работеща в състава на Националната опера и балет на РС Македония. Банско, площад "Никола Вапцаров", 20:30 ч. вход свободен

26 - 28.08

Plovdiv Jazz Summer. Джаз събитието се пренася в село Марково и започва в петък с концерт - представяне на авторския албум на саксофониста Димитър Льолев "Родополоджи" (на ул. "Панорамна" 60). На следващия ден на открита сцена пред НЧ "Алеко Константинов - 1907" гледаме и слушаме безплатно Теодосий Спасов и неговия джаз квинтет. Последният концерт, в неделя, е отново в камерната градинска атмосфера на ул. "Панорамна" 60 и в него ще звучи вторият албум на Даниела Белчева - Silver Button, изпълнен с Милен Кукошаров, пиано, Димитър Семов, барабани, и Михаил Иванов, контрабас. Село Марково, 20:00 ч. билетите за камерните градински концерти са в мрежата на Eventim: 40 лв.

28.08

Ричaрд Маркс. Един от най-впечатляващите гласове на сцената на поп и рок музиката, композитор и продуцент с над 30 милиона продадени албума в целия свят, отложи миналата година дългоочакваното си европейско турне, но вече е тук, отново пред българска публика за свой акустичен концерт, в който ще чуем най-големите му хитове като Hazard, Now and Forever, Right Here Waiting и др. Пловдив, Античен театър, 20:00 ч., Билети в мрежата на Eventim: 50 - 60 лв.