Календар: постановка "Частица жена", Whiskey Fest Sofia, джаз концерт на Moonchild

10, 22 и 24.10

Теодор Ушев: Невидими връзки. Премиера на документалния филм на визуалния артист и автор на анимационно кино - едно пътешествие през времето и пространството: от знаковата 1968, в която е роден, до наши дни; от родния му Кюстендил до космополитния Монреал; от очите на красива циркова актриса до едни тайни надписи, които мистериозно изплуват в нощна София; от първия му ученически анимационен филм до номинацията за "Оскар", спечелените най-престижни фестивални награди и избора му за най-влиятелен аниматор в света през първите две десетилетия на XXI век. Прожекцията ще бъде в присъствието на режисьора Борислав Колев, сценаристката и продуцент Мария Ландова и Теодор Ушев. 10 октомври, кино "Люмиер", 19:00 ч.; 22 октомври, "Одеон", 18:15 ч., 24 октомври, Дом на киното, 19:00 ч.; билети от https://epaygo.bg и на касите: 14 лв.

11и 24.10

Голям. Премиера на мюзикъла на Държавна опера Варна. Режисьорът Димитър Ялнъзов създава постановката въз основа на филма "Голям" на Twentieth Century Fox, написан от Гари Рос и Ан Спилбърг с музика Дейвид Шиър. Диригент е Ганчо Ганчев. Варна, ФКЦ, билети: 20, билети от мрежата на Eventim и ФКЦ

12.10

Some nice melodies, to share with friends. Тромбонистът Вили Стоянов, познат като наследник на именития композитор Йосиф Цанков, както и с дейността си по възраждането на духовата музика в страната, представя на живо своя първи авторски албум. Съмишленици в неговата реализация са Милен Кукошаров, Мартин Ташев, Димитър Льолев, Борис Таслев и Атанас Попов, а специални гости в звукозаписите, на които Вили е посветил отделни солови пиеси, са Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Милица Гладнишка и Светослав Николов. Клуб Singles, 20:00 ч., Билети от мрежата на Eventim: 20 лв.,

13.10

Следеният човек. Режисьорът Димитър Коцев-Шошо адаптира мемоарния роман на Веселин Бранев - историята на един мъж, който прочита своето досие в архивите на комунистическата Държавна сигурност и се опитва да застане очи в очи със своето минало, както и с миналото на цяла една нация, преживяла 45 години под похлупака на тотален комунистически контрол и всекидневно нарушаване на правото на личен живот. Премиерното събитие, част от фестивала "Синелибри" 2022, включва дискусия с участието на екипа на филма в присъствието на Владислав Бранев, син на изтъкнатия български киносценарист, режисьор и писател. Кино "Люмиер", 19:00 ч., билети от https://epaygo.bg и на касите: 14 лв.