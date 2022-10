Календар: Идеалният тутманик, трънският Матерхорн, Чепън run, мюзикъл "Цар Лъв"

17.10

Мюзикъл "Цар лъв". Феновете на неповторимата музика на Ханс Цимер, на песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс ще чуят I Just Can't Wait to Be King, Circle of Life, Hakuna Matata и др. Мюзикълът има две награди "Оскар" и един "Златен глобус". "Цар Лъв" оживява на сцената на НДК благодарение на Държавна опера Варна, с оркестрация на Данко Йорданов, режисьор - Петко Бонев, диригент - Страцимир Павлов, сценичен дизайн и костюми - Ася Стоименова, 3D мапинг - Лора Руневска. В зала 1 на НДК, начало 10 ч., билети от 20 до 60 лв.

20.10

Звезден спектър. Проф. д-р Асен Пашов по покана на Ratio ще представи чудния свят на спектроскопията. На научната среща в клуба можете да научите какво представлява оптичният спектър, как звездният спектър ни помага да опознаем космическите обекти, как дава отговори за температурата, налягането, скоростта на движение, магнитните полета и друга информация? Проф. Пашов ще направи серия от демонстрации с различни източници на светлина (и една китара) и ще покаже как човек може да си направим собствен спектроскоп за наблюдения. В клуб Terminal 1, от 20 ч., билети 15 лв, на ratio.bg

До 24.10

To Me, To You. Илюстраторките Stalker since 1993 и Borislava Made it работят заедно под псевдонима Sisters in draw, а новата им имерсивна изложба е посветена на депресията. В нея вкарат звук, за да може следващият тръгнал по пътя да мине, знаейки, че и след най-опустошителната буря има слънце, което чака да изгрее. Помагат им артистите Гена, Григовор, Мила Роберт, които с думите и музиката допълват аудио-визуалното преживяване на илюстрациите. На Буферен паркинг Интер Експо Център, булевард "Цариградско шосе" 90.

До 27.11

Изложба и инсталация "Глад". Художничката и съвременна артистка Йона Тукусер интерпретира жестоките последици от глада през ХХ век и отправя тревожен поглед към настоящето в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Йона Тукусер е в българско семейство в село Главан (Одеска област). Тя събира исторически материали за глада на територията на Украйна и Съветския съюз, създадени умишлено, въздействащи са личните интервюта с хора, оцелели от глада, посетителите на изложбата ще имат възможност да прочетат цитати от тях. В "Квадрат 500".