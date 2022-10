Календар: Мейси Грей на живо, Шошо за Яна Борисова, Павел Койчев в Пловдив

26.10

Macy Gray & The California Jet Club. Американската мултиплатинена изпълнителка, авторка на песни, продуцентка и актриса пристига у нас, за да представи новия си студиен албум The Reset, съдържащ песни с изключително жанрово разнообразие и представящ изпълнителката в най-добрата й лирическа и вокална светлина. Освен последните й парчета ще чуем и нейните най-известни и емблематични хитове. НДК, Зала 1, 20:00 ч., билети от мрежата на Еventim: 60 - 120 лв.

27 - 30.10

Theatre of Wonder. Международният мултижанров фестивал, посветен на сътрудничеството между хора на изкуството и на науката, предлага интересна програма с актуални за съвременното глобално общество теми, сред които: Improbotics - импровизирано театрално шоу, изпълнено с технологии и съдържащо научен експеримент на живо; базиран на теста на Тюринг; лекционния спектакъл So Is This Love? на д-р Катриен Шауброк и д-р. Бен Верховен (Белгия), уъркшоп "Creative Storytelling and Science Communication: Как да създадем и разкажем хубава и запомняща се история на научна тема" с режисьора Димитър Узунов и астрофизика д-р Владимир Божилов. "Топлоцентрала", пълна програма и билети на: arteurbanacollectif.com. Пълен фестивален пропуск - 79 лв., единичен билет - 15 лв., дневен билет (за 29 и 30 октомври) - 29 лв.

22 - 30.10

Руини и империи. Второ издание на международната изложба Sofia Art Projects отново ще трансформира пространствата и отдавна забравените празни магазини в подлеза под президентството. Изданието, вдъхновено от Ларгото като място на паметта за София и нейната многохилядна история през епохите на различни империи, а през ХХ век - между държавния социализъм и посткомунистическия капитализъм, включва проекти на автори от България, Германия, Испания, Холандия и Конго под кураторството на Вера Млечевска, Весела Ножарова, Десислава Димова, Стефка Цанева.

До 30.10

Фестивалът за свободен театър ACT. Дванадесетото издание на събитието, провеждащо се под темата "Директно включване", ще представи пет чуждестранни представления на едни от най-предизвикателните изгряващи световни артисти - Игор Шугалеев (Беларус), Родриго Батиста (Бразилия), Inflexions (Франция), Нея Томшич (Словения) и Мерседес Педроче (Испания), както и богата българска програма, състояща се от общо осем спектакъла, три танцови филма и специалния формат Show and Tell с български трупи и проекти в развитие. "Топлоцентрала", "Дерида" и Национален студентски дом. Пълната програма и билети на www.actfest.org.