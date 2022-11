Домашно кино | Какво ново в стрийминг платформите

All Quiet On The Western Front

Пред 1930 г. Луис Майлстоун създава своя филм, базиран на романа "Всичко е тихо на западния фронт" на Ерих Мария Ремарк и спечелва две статуетки "Оскар" - за най-добър режисьор и най-добър филм. Сега Netflix и режисьорът Едуард Бергер ("Патрик Мелроуз", Your Honor, All My Loving) решават да подходят амбициозно и да представят първата немска екранизация след написването на гениалната литературна творба, проследяваща разтърсващата история на един млад германски войник на Западния фронт по време на Първата световна война. С участието на Феликс Камерер, Даниел Брюл, Албрехт Шуш, Мориц Клаус, Арон Химлер, Един Хасанович, Адриан Грюневалд, Девид Стрезов и др.