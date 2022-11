Календар: DiVino, добър театър, аниме, съвременно изкуство от Косово

12.11

Windharmonium Ensemble. Windharmonium е нещо между механично изобретение и музикален инструмент - устройство, излязло от фантазията на музиканта и композитор Милен Кукошаров. Под това име-метафора той ще представя своя проект с авторска музика, изпълнена и от Николета Хайтова, флейта, Мартин Ташев, тромпет, Димитър Льолев, саксофон, Велислав Стоянов, тромбон, Милен Кукошаров, пиано, Борис Таслев, контрабас, Атанас Попов, ударни. Пловдив, Студио 1 на БНР Радио Пловдив, 19:00 ч., билети от мрежата на Eventim, 15 лв.

12 и 22.11, 9.12

Зимна приказка. Винаги може да очакваме въздействащо и съвременно представление, когато то е под режисурата на Лилия Абаджиева. За новия си спектакъл по Шекспир - авторът, който не спира да я вълнува през годините, тя избира изцяло мъжки състав, който да изпълни и женските роли в него - актьорите Свежен Младенов, Йордан Ръсин, Васил Витанов, Георги Златарев, Боян Младенов, Георги Власев, Навид Афзали, Габриел Петков, Калоян Бочев Театър "Възраждане", зала "Надежда", 19:00 ч., 25 лв.

14.11

Красавицата и звяра. Гледаме една от най-популярните приказки в последните 300 години и класическа адаптация на "Дисни" като мюзикъл под режисурата на Петко Бонев и диригентството на Страцимир Павлов. Продукцията на Държавна опера Варна е приказно преживяване за малки и големи с великолепно съчетание на музика, актьорска игра, хореография и костюми. НДК, Зала 1, 19:00 ч., билети от мрежата на Eventim и НДК, 30 - 70 лв.

До 15.11

IPFF. Третото издание на фестивала International Portrait Film включва три прожекции, една изложба и четири съпътстващи събития, сред които: прожекция на документалния филм от Беларус When Flowers Are Not Silent (11.11, "Дом на киното", 17:00 ч., свободен вход); лекция-дискусия "История на изкуството, документалното кино и аз" с водещ Анна Уелтнър - член на международното жури (12.11, Soho, 15:00 ч., вход свободен); лекция-дискусия "В окото на камерата" с водещ актрисата Ирмена Чичикова (12.11, "Дом на киното", 18:45 ч., вход свободен); лекция "Портретът в романа на Оскар Уайлд "Портретът на Дориан Грей" с автор и лектор доц. д-р Лиза Боева (13.11, Soho, 16:00 ч., вход свободен) и др.