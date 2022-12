Календар: Турне на Васко Василев, коледен парк, панаир на книгата, ракия фест

37 клечки кибрит. Премиера на българско-германска театрална продукция, която към момента има планирани само три ексклузивни представления в България. Пиесата жанрово минава по ръба на криминалната история и изследва социалните неравенства в западните общества, които обострят и влияят все по-интензивно върху отношенията между хората. Историята на болногледачката Елена, която тъкмо отива при поредния си клиент, е изградена от Здрава Каменова и Гергана Димитрова. Режисьор и сценограф е Бернхард Ойстершулте, а в ролите са Снежина Петрова, Мануела Саркисян, Вероник Кинен/Невена Калудова и Нейтън Купър. "Топлоцентрала", 19:30 ч., билети: 18 - 25 лв. от urboapp

6 - 11.12

49 Софийски международен панаир на книгата. Най-мащабният книжен форум у нас се завръща към традиционния си мащаб от преди ковид пандемията с над 150 издателства, които ще се разположат на 4 етажа в НДК. По време на събитието ще се проведат десетото издание на Софийския международен литературен фестивал и петият Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи. Програмата е на https://literaryfest.org. НДК

7.12

Планини: документално и късо кино. Вечер за студени и силни планински истории. Началото й е с премиера на документалния филм "Живот на високо" на режисьора и сценарист Йоанна Зъбчева за борбата за оцеляване, която се извършва в по-високия планински район на България - Родопите, и показва отблизо хората, работещи в планината по 10 - 14 часа на ден, за да изкарат за всекидневния хляб. Гледаме и българския къс филм - Forget You Were на режисьора и сценарист Андрей Русимов, даващ едно различно усещане за българската природа, както и още 6 филма от Грузия, САЩ, Франция и Германия. Клуб на пътешественика, 19:30 ч., вход 10 лв, билети на https://travellersclub.bg

7.12

The Brain from Molecules to Consciousness: Art w Greg Dunn. Научно-артистична разходка в дебрите на мозъка с изложбата на артиста с докторска степен по невронауки Грег Дън. Изложените пана отразяват светлината така, че да предадат активността на мозъчните неврони и пътя на импулсите, и показват как се предават сигналите в мозъчната кора, колко комплексен е хипокампусът - мозъчната структура, отговорна за паметта и въображението, как работи мозъкът по време на медитативни практики и как изглежда танцът на невроните. Още за работата на мозъка и за предизвикателствата по време на създаването на картините ще разкаже (и покаже) на живо самия д-р Дън. Doza Gallery, 19:00 ч. Билети: 5/15 лв. на https://ratio.bg/montly/the-brain-art. Творбите ще са изложени до 10 декември на същото място