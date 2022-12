Календар: Нюйоркска коледа в "Бояна", тренировка за деца, фестивал на билките и чая

10-11.12

"Артикулат" - пърформанс инсталация. Четиримата музиканти на сцената се под наблюдение на аудио-визуална компютърна система, включваща биофийдбек, звуков и визуален синтез. Всеки музикант е оборудван със специално устройство за биофийдбек, което е прикрепено към тялото и следи сърдечен ритъм, ниво на стрес и движение. Резултатите на всеки музикант се проектират на сцената в реално време и модулират кратки аудио-визуални записи, изграждайки композицията. Играта на изпълнение в заслушване сега е споделена между изпълнителите, публиката, груповата динамика на всички. В "Топлоцентрала", начало 19:30 ч.

13.12

Прожекция The start of Riverlution. Сдружение "Балканика" представят филм за революция в реките в Испания, Франция, Литва, Естония и Финландия, в което тя ще ни разкаже за някои от най-емблематичните случаи на премахване на бентове по реките. Водещият е Пао - инженер по горско стопанство, част от екипа на Dam Removal Europe, който през последните години специализира в темата с възстановяването на речните корита. В Дом на киното, начало 18 ч.

14.12

"След Антарктида". Американският филм взе наградата за най-добър филм на Международния фестивал на планинарското кино - "Банско филм фест 2022". Експедиция, водена от известния изследовател Уил Стегър, се впуска в първoтo пътешествие с научна цел от единия до другия бряг на Антарктида през 1989 г., целта им е да обърнат внимание към промяната на климата. Шестима изследователи от САЩ, Япония, Русия, Франция, Великобритания и Италия заедно с техните издръжливи кучешки впрягове издържат на бури, нулеви температури и всякакви опасности. В Дом на киното, от 20:15 ч.

15.12

Soul And Funk Party. Михаил Йосифов, Нора Караиванова, Велека Цанкова, Лъчезар Кацарски и DJ Емил Йорданов в своето предколедно парти ще накарат всички да затанцуват. Сгряването в зимната вечер идва от познати песни на Aretha Franklin, Ray Charles, Stevie Wonder, Wilson Pickett, James Brown, Otis Redding, The Blues Brothers и други. В "Топлоцентрала", от 20 ч., билет 45 лв.