Книгите на 2022

Еймър Тауълс, един от препоръчваните от Бил Гейтс и Барак Обама автори, е роден и израснал в Бостън, завършва колежа "Йейл" и "Станфорд", работил е като инвестиционен посредник в Ню Йорк. Първият му роман "Правилата на доброто възпитание", определен като една от най-добрите книги за 2011 г., е преведен на български, "Един аристократ в Москва" (2016 г.) също е издадена от "Изток-Запад". The Lincoln Highway излезе през есента и вече е номер 1 бестселър на The New York Times - пътуването по една от най-старите магистрали в САЩ е само повод да опознаем забавните и мъдри 18-годишни главни герои, които пътуват с едно хлапе на осем. Действието се развива през 1954 г., когато навигация няма и загубването (и намирането) е напълно възможно.

"Галерията на сърцето", Марин Бодаков

изд. "Точица", "ДА"

Антологията обединява всички стихосбирки на Марин Бодаков. Появи се през септември, година след смъртта на поета, оставила културната общественост у нас с усещането за непреодолима загуба в момент, в който компетентните и критични гласове са много малко. Изданието включва някои от най-ранните публикувани стихотворения на Бодаков, писани между 1988 и 1989 г., както и последните, по които е работил, между 2019 и 2021 г.