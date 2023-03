Календар | DiVino Top 50, Симфоничният оркестър на Принстънския университет, Babel

10 и 11.03

Babel. Аудио-визуалният "архитектурен пърформанс" на режисьора Стив Саламбие от белгийския музикален театър LOD гостува в София. В него чрез използване на умалени модели, фотография и видео се показва как отношенията между индивидите и тяхната среда на живот се променят фундаментално в съвременния Babel - градът, съдържащ всички останали градове. Режисьорът прави дисекция на метрополията от XXI век като "неадекватен биотоп", в което напрежението между мегаломанията на градския пейзаж и намаляването на интимния свят на индивидите се увеличава. Топлоцентрала, Зала 1; 19:30 ч., билети от urboapp: 25 / 30 лв.

11.03

В полите на Витоша. Режисьорът Крис Шарков поставя пиесата, която Яворов пише през 1910 г. в Париж и в която вплита трагичната си и личната си любовна история с Мина Тодорова. Смятана за един от шедьоврите на българската драматургия, освен характерната за автора красива невъзможност на любовното чувство, тя се занимава и с вечния проблем на българския интелектуалец, който не може да се адаптира в социалния и политически живот. В гостуващия на сцената на "Сфумато" спектакъл участват Боряна Бабанова (номинираната за тазгодишните награди "Икар" за дебют именно за превъплъщението ѝ в Мила), Аделина Петрова, Георги Грозев, Дейвид Тумбарков, Елица Костова и др., Театрална работилница "Сфумато", 19:00 ч., билети на касата, от theatre.art.bg и Grabo

11.03

#DoNation 8: Brunch and Bazaar. Базар с кауза и рожден ден на клуб The Steps. На едно място ще бъдат събрани над 15 български марки за дамски и мъжки дрехи, аксесоари, бижута, предмети за дома. Ще има изненади, съботен брънч, освежаващи напитки и авторски коктейли. Каузата е свързана с фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве", която има за основна цел да подкрепя страдащите чрез холистичен подход и активно съдействие и да разпространява информация и знания за състоянието. The Steps, 11:00 - 19:00 ч.

11.03

DiVino Top 50. Българските вина са по-добри от всякога, но кои са най-добрите сред тях за 2022 година? Ще разберете отговора и вкуса им по време на специалната дегустация и церемония на наградите DiVino Top 50. Именно това събитие събира отличните 50 български етикета, селектирани от дегустационния екип на платформата, която вече 11 години определя най-добрите вина на базата на редовни дегустации през годината, отразяващи актуалната пазарна реалност на бранша у нас. Хотел Hyatt Regency, 12:00 - 21:00 ч. Билети: 50 / 70 лв. от Eventim, casavino.bg, bilet.bg, vintageclub.bg и на място