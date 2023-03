Календар | "Един кон влязъл в бар" в НТ, куиз за Часа на Земята, "Литературни срещи"

25.03

Часът на Земята: благотворително парти и куиз. Най-мащабното събитие, посветено на опазването на планетата, ще се случи за 17-и пореден път и по традиция ни призовава да изгасим светлините точно в 20:30 Благотворителното събитие е комбинация от стендъп комедия, музика на живо и куиз с въпроси, свързани с дивата природа. Стойността на билета е 100% дарение за "WWF България". На сцената ще излязат комедианти и музиканти: Николай Димчевски и Пламен Мандаджиев, Ния Петрова и Явор Милчев, Надя Брайт, Георги Кючуков, Paraplanner, "Керана и космонавтите". Клуб Mixtape 5, билети: 25 / 30 лв. с малък подарък на входа

25 и 26.03

Един кон влязъл в бар. Гостуване и премиера на спектакъла, копродукция на "Дойчес театър" (Берлин), Залцбургски фестивал и Бургтеатър (Виена) с участието на Самуел Финци. Драматизацията по прочутия роман на Давид Гросман, удостоен с международната награда "Ман Букър", ни среща с Дов Гринщейн - стендъп комик, провокатор, артист със свое собствено шоу, винаги готов да удовлетвори желанията на публиката. В зала в пустата индустриална област Натания, в един град между Хайфа и Тел Авив, той излиза за последен път. Какво се случва, когато този циничен комедиант решава да свали маската на хумора и да изложи раните си на показ? Език: немски, с български субтитри, с музикален съпровод на пиано: Антони Дончев. Народен театър "Иван Вазов", 19:00 ч.

25 - 26.03

Radar fest. Фестивалът, които изследва границите на музиката, експериментираща с неочаквани артистични форми, тази година отбелязва своят 10-и рожден ден. Двудневното събитие с международни артисти, електронен фрий джаз, груув, аудио-визуални изпълнения, звукови пейзажи. Sofia Live Club, предварителна онлайн продажба: 25 лв. за еднодневен билет/40 лв. за фестивален билет; в деня на събитието и на място един час преди концертите: 30 лв. за еднодневен билет/50 лв. за фестивален билет. Програмата е на www.radar-festival.eu

26.03

SBGW mini-weekend #1. Sofia Board Game Weekend стартира по-редовни срещи с почитателите на настолните игри с лежерен малък уикенд: за напреднали, начинаещи и за неподготвени. Акцентите в него ще бъдат: Pandemic: World of Warcraft / Star Wars, Flamme Rouge и Two Rooms and a Boom. "Топлоцентрала" (на бара), 11:00 - 19:00 ч., вход: 5 лв.