Домашно кино: новите "Големи надежди", Беър Грилс среща Зеленски

"Големите надежди" (Great Expectations)

Предстои ни да се насладим на лимитиран сериал, нова адаптация на класиката на Чарлз Дикенс, и да се потопим в неостаряващи теми за класовите различия, любовта, доброто срещу злото, представени в атмосферата на викторианска Англия. Пип (Фион Уайтхед) е сирак, който прекарва детството си като чирак на ковач, докато внезапно получава неочаквана помощ от мистериозен благодетел. Тя му позволява да пътува до Лондон и да влезе във висшето общество, където със социалното му образование се захваща ексцентричната г-жа Хавишам (блестящата Оливия Колман), а нейната доведена дъщеря Естела (Шалом Брун-Франклин) изпитва първите си любовни трепети именно с него. Сериалът е адаптиран от Стивън Найт, който е и негов изпълнителен продуцент, заедно с Ридли Скот и Том Харди, режисурата е на Луси Форбс (The End of the F***ing World).

Премиера, Hulu и Disney+, 26 март