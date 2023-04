Календар | Великденски базар ''Капана'', Ханами в Южен парк, Souls Of Mischief

9.04

Souls Of Mischief. 30 Years of 93 'til Infinity. Клубен концерт на сфомираната през 1991 г. в Оукланд, Калифорния от рапърите A-Plus, Opio, Phesto и Tajai банда. Световните хип-хоп легенди с огромно влияние върху жанра, отбелязват годишнината си с турнето 30 Years of 93 'til Infinity и едно "супер енергично шоу", комбинация от класики, други любими на феновете парчета и нови изненади. На сцената с тях ще се качат американския диджей и продуцент Breakbeat Lou и френският бийтмейкър The Architect. Sofia Live Club, билети от мрежата на Eventim: 30 лв., в деня на концерта и на място: 40 лв. Вратите отварят в 20:00 ч., началото е от 22:00 ч.

9.04

Пчелен мед за смет. Всеки, предал най-малко 100 грама отпадъци - фасове, пластмасови и стъклени бутилки, капачки, метални предмети и каквото още намери, ще получи бурканче пчелен мед. Това ще се случи по време на петото издание на екологичната инициатива "Пчелен мед за смет", а за целта участниците трябва да се движат по различни маршрути, обхващащи алеи на парка "Борисова градина" и финално да се съберат пред сцената "Лятна естрада". След претеглянето, събитието ще продължи с концерт на Ирина Флорин и Expose Team. Сцена "Лятна естрада", Борисова градина, от 11:00ч.

12.04

Musica da camera. Виртуозните изпълнения и впечатляващи интерпретаторски качества на пианиста Людмил Ангелов и цигуларя Димитър Буров ще бъдат представени чрез стилово разнообразна програма с творби от Моцарт, Шуберт и Цезар Франк. Кулминация на концерта, част от афиша на варненския Европейския музикален фестивал, ще бъде изпълнението на Сонатата от Цезар Франк, считана за едно от най-красивите и трудни произведения за цигулка и пиано в световната музикална литература. Варна, Градска художествена галерия, 19:00 ч., билети: 15 лв., от сайта и Билетен център на ФКЦ и на касата.

13.04

Illuminance. Премиера на съвременния цирков пърформанс с артисти от Англия, Италия, Латинска Америка и България, които се обединяват в мултижанрово изпълнение, за да покажат уникалността на цирковото изкуство и неговия съвременен прочит. Един час танц, страст, огън, въздушна акробатика и един от най-болезнените и трудни за усвояване номера - висене на коса. "Топлоцентрала", Зала 1; 19:30 ч. Билети от urboapp: 15/ 20 лв., в деня на събитието: 25 лв.