Естествен успех: "Времеубежище" на Господинов влезе в краткия списък на Международен "Букър"

Романът на Георги Господинов "Времеубежище", в английския превод на Анджела Родел, създаде прецедент в българската литература: след като първоначално беше част от дългата селекция на Международен "Букър", днес стана ясно, че книгата прави още едно постижение като влиза в краткия списък на престижната британска литературна награда.

Номинираните са общо шест, а сред тях има и още един език, който досега не е бил представян на подобна платформа: Boulder на каталонската писателка Ева Балтазар. Другите отличени заглавия са Whale на Cheon Myeong-kwan (Южна Корея), Standing Heavy от GauZ' (Франция), The Gospel According to the New World на Марис Конде от Гваделупа (която със своите 89 години е най-възрастната номинирана авторка досега), Still Born на Гвадалупе Нетел (Мексико).