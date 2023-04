Домашно кино: Рейчъл Вайс в Dead Ringers, римейк по Кроненбърг

Премиера, HBO Max, 27 април

How to Get Rich

Лесно ли е да забогатееш или поне да поддържаш сносно материално състояние? Netflix кани американския предприемач и финансов експерт Рамит Сети, автор на бестселъра на New York Times за 2009 г. I Will Teach You to Be Rich, да влезе в ролята на съветник. Той се среща с различни хора с разнообразни казуси, за да им помогне да подобрят финансовата си култура и да направи живота им малко по-богат чрез съветите и трикове си.

Премиера, Netflix