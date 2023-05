Календар | Wings for Life World Run, Фестивал на светлините LUNAR; концерт на Авишай Коен

11.05

Verse In Universe: Joshua Idehen, The Repeat Beat Poet, The Innkeepers. Вечер на бийта и мерената реч, чийто патрон е Джошуа Айдехен - един от най-ярките гласове на лондонската джаз-хип-хоп поетична сцена, който ще представи сет, включващ и материал от най-новия му микстейп Learn To Swim. Слушаме и Repeat Beat Poet, или Питър деГрафт-Джонсън - поет, емси, диджей и радиоводещ, чел редом до Маргарет Атууд, издавал за Penguin, излизал на сцените на Royal Albert Hall и Ronnie Scott's Jazz Club с избрано от неговата поезия, както и джем сет с бийт и рими. Бар Singles, 21:00 ч., билети от мрежите на Epaygo.bg и каси EasyPay: 17 и 20 лв.

11 - 14.05

100 Стола. Миналата година едно изоставено място в сърцето на София се оживи с помощта на над 100 цветни стола, художници, музиканти и изпълнители, а тази година... става още по-добре. неговите създатели откриват сезона му с четиридневен фестивал и затварят улица "Будапеща", от булевард "Дондуков" до ул. "Московска", за да я изпълнят с музика, изкуство и забавления - концерти и диджей партита на Funkilicious, Rumbalyaka & Хюго, Иван Шопов, Eka Moe и др., арт базар, комедийно шоу и др. Следете програмата на мястото и през цялото лято, когато ще е пълно с ежеседмични събития и вижте програмата на 4-дневния майския фестивал на FB страницата на 100 Стола.

до 14.05

Детски филмов фестивал. Безплатни прожекции за най-малките, до 12-годишна възраст, в Пловдив. Децата са поканени да гледат най-популярните кинозаглавия от изминалата година още два уикенда, сред които "Мармадюк", "Изумителният Морис и неговите образовани играчи", "Лешникотрошачката и вълшебната флейта", "Снежната кралица и принцесата" и др. Пловдив, Lucky - Дом на киното. Вход за възрастни: 5 лв. Само с предварително взети места от касата и само за прожекциите в рамките на същия ден.

до 14.05

Далеч от Африка. Фотоизложба на двама артисти - професионалният фотограф Атанас Кънев и театралната режисьорка Елена Панайотова. Снимките в експозицията отразяват процеса на програмата "Артисти за деца", продуцирана от Фондация "Ден Гри" и ръководена от режисьорката в Кения (2011 - 2017) и България (2002 - 2017), в която са въвлечени 5000 деца и младежи в риск и 300 артисти от Африка и Европа, обучени от български екип в практиките на приложен театър. Филмът "Майка" на Зорница София, който излезе тази година, е вдъхновен именно от работата на Панайтова с "приложен театър" на няколко континента. Варна, Градска художествена галерия