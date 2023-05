Домашно кино: новата антиутопия Silo и римейк на "Белите не могат да скачат"

Silo

В едно постапокалиптично бъдеще на Земята са останали само 10 хиляди души, които живеят в мистериозен силоз на 144 етажа под земята. Те съществуват и работят там, но не знаят нито кой, нито кога и защо го е построил. Дните им минават в строги правила, заключени са уж в тяхна защита. Убийство провокира инженерката Джулиет (Ребека Фъргюсън) да се впусне в мрачна мистерия и мрежа от лъжи за това, което се случва в подземията. Сюжетът на новия антиутопичeн сериал от Apple TV+ e базиран на едноименната поредица романи на писателя Хю Хауи. В главните роли още са Дейвид Ойелоуо, Тим Робинс, Рашида Джоунс.

Премиера, Apple TV+

Белите не могат да скачат

"Модерен ремикс" на филма от 1992 г. с Уесли Снайпс и Уди Харелсън, посветен на уличния баскетбол в Лос Анджелис. Популярният хип-хоп изпълнител Джак Харлоу дебютира на екрана в ролята на бившата баскетболна звезда Джереми, а негов партньор е Синкуа Уолс (American Soul, The Secret Life of the American Teenager) в образа на някогашния обещаващ играч Камал. Зад римейка стои известният като Calmatic режисьор на клипове Чарлз Кид II (режисьор и на House Party).

Премиера, Hulu, 19 май