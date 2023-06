Календар | Седмица на кафето; форум за наука Ratio; "Евита"

3.06

Ratio Forum. От гените, които ни правят това, което сме, до нишката, свързваща всички животински видове; от комуникативните динозаври до какви възможности и предизвикателствата стоят пред генното инженерство - това са фокус темите на тазгодишния форум на Ratio. Международните лектори Матю Коб, британски зоолог и преподавател по зоология към Манчестърския университет, Джеймс Розиндел, който е експерт по теория на биоразнообразието от Imperial College London, Дейв Хоун, палеонтолог, писател и преподавател в Queen Mary University of London, ще ги представят ангажиращо, интересно и на достъпен език (лекциите ще са на английски език). Пълната програма и билети на ratio.bg/spring, Sofia Tech Park, зала "Джон Атанасов", 10:00 - 17:00 ч.

3.06

Дари времето си на 5kmrun. Благотворителното бягане на 5kmrun тази година събира средства за децата и е с едновременен старт в София (Южен и Западен парк), морските градини на Варна и Бургас, Гребен канал Пловдив, както и в официалните сателити. Със събраните средства ще се купи специализирана медицинска апаратура за акушеро-гинекологичното отделение АГО "Весела" към общинската болница МБАЛ "Свети Мина", гр. Пловдив - единственият общински родилен дом в Пловдив, което в момента е в окаяно състояние и работи със стара апаратура. Сумата, която трябва да се достигне, е 21 724 лв., а правилата са: за каквото време финиширате в 5-те км в този ден такава сума ще дарите за каузата (разбира се, това е пожелателно). Еднократна регистрация и кои са местата: https://5kmrun.bg/register, 9:00 ч.

3.06

Desy & The Shiny Stockings. Премиера на новия, втори албум на музикантите, наречен Blue Stories. В него Десислава Андонова (вокал), Петър Георгиев (китара) и Димитър Карамфилов (контрабас) представят авторски композиции и песни от 30-те и 40-те години на миналия век с джаз блус. Преди концерта загряване с Swing Warm Up, а след него - диджей сет на Vladi Bombeto, част от The Zoot's Suspenders. Клуб "Маймунарника", вратите отварят в 19:00 ч., начало: 21:00 ч., вход свободен

4.06

Гледане с разбиране: Литературен маршрут със Стефан Иванов в "Квадрат 500". Първо съвместно събитие от инициативата на "Гледане с разбиране", "Прочети София" и "Литературни маршрути", на което гид ще бъде поетът и драматург Стефан Иванов. Той ще сподели видените от него красиви и неочаквани образи и връзки между тях в музея - от факта, че сградата е била печатница и може би и затова литературата е навсякъде в нея и днес, през връзката между "Луцифер" на Франц фон Щук и българския диаболизъм, Курбе и и забележителната история на собствеността на скандалната "Произходът на света", стихотворението на Мария П. Василева, буквално вдъхновено от музея и от работата на Утагава Кунимаса и др. "Квадрат 500"; 16:00 - 17:00 ч.