Календар | Sofia Live Festival; "Мистерията на българските гласове"; Дигиталните номади в Бургас

23 - 25.06

Фестивал "Паркът". Софийският Бизнес парк ще бъде преобразен по неузнаваем начин, за да разкрие своя потенциал и да зарадва с разнообразна програма малки и големи. Тя започва в петък в 18:30 ч. с урок по суинг танци и концерт на живо на Desy and the Shiny Stockings и Trombobby X C-mo. В събота и неделя - още концертни изпълнения, открит научен урок за деца, циркова работилница на "Мини Арт Фест", кино на открито, семинар за собственици на кучета и др. Бизнес парк София, вижте цялата програма на FB страницата им.

23 - 25.06

Sofia Live Festival. Богата и силна музикална програма ни очаква в новото издание на фестивала. Три дни лайв изпълнения от хедлайнерите Chet Faker, U Unkle, Benny Sings и Roni Size, Wax Tailor и българските изпълнители Me and My Devil, Nocktern, Bulgarian Cartrader, KiNK & Rachel Row, Woomb и и др. Вижте точния лайнъп на www.sofialivefest.com. "Арена София". Билети в мрежата на Eventim: 45 лв. за еднодневен билет и 110 лв. за тридневен пропуск.

23.06

Публична лекция на проф. Ален Вание. Близка среща с психиатъра, професор по психопатология и психоанализа от Университета Париж Дидро - Париж VII, по повод закриването на семинара "Литература и психоанализа: Границите на знание и желание. Фауст". СУ "Св. Климент Охридски", ректорат, Нова конферентна зала, северно крило, ет. 2, събитието е безплатно и не се изисква предварителна регистрация. 19:00 - 20:30 ч.

23.06

Фантазия "Властелинът на пръстените". Премиера на мултимедиен концерт с оригиналната музика към филмовата трилогия на композитора Хауърд Шор, аранжирана от виртуозния музикант Роман Ким специално за световноизвестните музиканти Деница Лафчиева (кларнет), Александър Гордън (виола и диригент) и Симфониета - Враца. В програмата ще чуем още музика от Джон Уилямс и други любими филмови теми. Сцена на кино "Люмиер", НДК., 20:00 ч., билети от Билетен център НДК и в мрежата на Eventim: 25 /30 лв..