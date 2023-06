Календар | Бакхус GourmEAT the future; 100 години Генко Генков; Лабиринтът на София

30.06

Solar Island. Третото издание на музикалното събитие се завръща на остров Света Анастасия. Хедлайнър на July Morning ще бъде Hot Since 82 с удължен сет по време на морския изгрев, а през останалата ще слушаме британеца Ben Sterling. В билета e включен и транспорт с кораб от пристанище Бургас и обратно. На остров Анастасия всеки закупен билет трябва да се регистрира и за час на тръгване - www.yaltaclub.com/island

30.06

Sofia Finest. Събитието за коктейли идва с началото на горещините - на сцената на Sofia Summer Fest ще има интересните напитки и занимания, свързани с коктейлната култура. На 30 юни ще има изложба с произведения на популярни артисти от различни сфери и специално театрално шоу. На 1 юли музика ще пускат DJ Marten и DJ Artone, следва концерт н Орлин Павлов. На 2 юли пътешественици ще разказват за своя опит с различните народи и култури. На сцената на Sofia Summer Fest, в парка зад музей "Земята и хората", от 16:00 ч. до 22:00 ч., вход свободен.

30.06 - 1.07

Street Gin&Prosecco Festival Kapana. Събитието с вкус на джин, тоник, просеко и пенливи напитки от цял свят събира в три поредни вечери както техните вносители и производители, така и най-добрите коктейл барове на Пловдив, представящи спиртни тенденции и тематични питиета в различни стилове и от различни държави. Пловдив, ул. "Константин Стоилов" 28, петък: 17:00 - 23:00 ч., събота: 14:00 - 23:00 ч., вход свободен

1-2.07

Бакхус GourmEAT the future. Новият формат на "Бакхус" вдига нивото - уикендът е посветен на въпроса "Как искаме да изглежда гурме културата ни в бъдеще?". Очаквайте ресторанти, които ще приготвят вкусна храна от цял свят; барове с коктейли и напитки, вдъхновени от Земята; крафт бири и вино; десерти и джелато; фермери и производители на страхотни продукти, които да отнесете у дома. Анатоли Ценов от Асоциацията на производителите и преработвателите на насекоми ще говори за хранене с насекоми и ще отговори на въпроса мода ли е това и ще ни хранят ли тайно с тях. Сред лекторите ще е и Блажка Димитрова, автор на книгата "Живот с нулев отпадък в България". В Pop Up Space by Despred ("Веслец" 84, до митницата)