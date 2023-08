Календар | Franz Ferdinand и Nothing But Thieves в Бургас; винен фестивал; наука и безсмъртие

11 - 12.08

My Sofia. Youth with causes. "Младежкият фестивал на столицата" по повод Международния ден на младите хора с плътна следобедна програма: представяне на иновативни стартъпи, арт ателиета за рисуване, работилници за превръщане на стари дрехи в красиви бижута, книги, срещи с автори, открити тренировки по HIIT, табата и зумба, уроци по суинг, представяне и подкрепа на различни кампании. В петък вечер от 20:00 ч. ще има концерт на група "Остава", а по същото време в събота - прожекция на филма "Опасен чар". Кино "Кабана", 17:00 - 22:00 ч., вход свободен

11 - 13.08

Винен фестивал "Дионисиеви дни". Събитието се провежда за седми пореден път до морския бряг, за да събере на едно място утвърдени фирми - производители на български вина и спиртни напитки, както и производители на висококачествени хранителни и козметични продукти. Ще се проведе и конкурс за най-добро вино в две категории - розе и бяло вино. Царево, Арт зоната на централната улица в града

11 - 13.08

Solar Island. Уикендът започва в петък, а някои от парти вечери се превръщат в дни. В петък вечерта към остров Света Анастасия отплават диджеите Diplo и Seth Troxler за сет b2b, в събота от 12:00 ч. зад пулта застава един от най-признатите диджеи и продуценти в света на хаус и техно музиката - нюйоркчанинът Виктор Калдерон, който ще продължи до 21:00 ч., а след него с плейърите се заема Denis Horvat. Дълъг дневен музикален маратон очаквайте и в неделя, когато на острова ще се яви и друг от култовите диджеи за бранда Solar - Dubfire. Билети в OMV, Yalta Club и в мрежата на Eventim с включен транспорт с кораб. Повече информация на фейсбук страницата на yaltaclub и на сайта.

до 12.08

Калас и Онасис. Малко след премиерата си през юни гледаме отново пищната опера мюзикъл на живеещия в Ню Йорк автор Христос Папагеоргиу и под режисурата на Петко Бонев. Тя разказва историята на оперната дива Мария Калас (Ева Перчемлиева) и милиардера Аристотел Онасис (Мариос Андреу) чрез опера, мюзикълно пеене, танго, гръцки етно мелодии. Варна, Летен театър, 21:00 ч., билети от мрежата на Eventim: 25 - 45 лв.