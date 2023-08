Календар | Банско опера фест; The Chemical Brothers в София; Аполония

25 и 26.08

Банско опера фест. Комедийната опера "Сeвилският бръснар", продукция на Държавна опера Варна под режисурата на Антонио Петрис открива четиринадесетото издание на фестивала. Следващата вечер е на мюзикъла "Бодигард" - сценична адаптация на филма с Уитни Хюстън и Кевин Костнър с оригиналната оркестрация на хитовете на певицата. За изпълненията в българската продукция са поканени Орлин Горанов, английската актриса Манал Ел Фейтури и певицатa и актриса Нора Караиванова. Банско, площад "Никола Вапцаров", вход свободен

25.08

Кремона концерт. Станете част от първото музикално събитие, което ще се проведе на поляната в "Кремона" - създаваща с много труд и внимание инструменти на световно ниво фабрика. Донесете си одеало или къмпинг столче, за да чуете акустична музика на живо от Методи Кръстев (No More Many More), Марияна Добрева ("Силует"), Петко Славов (Airbag), Камелия Господинова и др. Казанлък, фабрика "Кремона", 18:00 ч.

25 и 26.08

Plovdiv Jazz Summer. Джаз събитието продължава в последните дни на август в село Марково с два концерта на открито и с вход безплатен - на Postcard Quintet и проекта на Хилда Казасян "Да послушаме кино" със специални гости Теодосий Спасов и Васил Петров (19:30 и 21:00 ч. открита сцена, площада). На следващия ден слушаме Мирослава Кацарова трио - Bluetronic, камерен градински концерт с участието на Мирослав Турийски и Младен Димитров на ул. "Панорамна" 60, 21:00 ч., билети за него в мрежата на Eventim. Село Марково

26.08

Viagra Boys. Шведската пънк група идва за първи път в България, за да изнесе единственото си хедлайн шоу на Балканите. Създадена в Стокхолм през 2015 г., бандата е популярна със съчетание на суров пънк, пост-пънк, ню уейв и фънк-рок и текстовете, характеризиращи се с остър, противоречив и остроумен поглед към актуални социални проблеми. Борисовата градина, клуб "Маймунарника". Билети от мрежата на epaygo: 40 лв.