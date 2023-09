Календар | Фестивал на рибата и виното; моноспектакъл на Паоло Нани; концерт на Майкъл Болтън

до 10.09

Фестивалът на рибата и виното. Последни топли дни край брега с морска храна, приготвена на място, кулинарни демонстрации, подбрано вино и традиционния конкурс за "Най-вкусна рибена чорба", отворен за всички заведения и домашни майстори. Разбира се, всичко гарнирано с много музика и настроение - концерти, кино под открито небе, куклен театър, Stand Up комеди шоу и др.. Бургас, парк "Приморски" (до Експоцентър "Флора"). 8 септември от 16:00 до 23:00 ч., през уикенда от 11.00 до 23:30 ч., вход свободен.

8.09

Мухите. Наречена театрално философско приключение, тази постановка - интерпретация на Жан-Пол Сартр, е част от лятното турне на Шуменския театър. Пиесата под режисурата на Дамян Тенев насочва вниманието на публиката към важни за добруването на личността и обществото теми, за да я накара да вникне в твърдението на автора - че "човек е осъден да бъде свободен" - свобода-дар, но и бреме и отговорност. С участието на Стоян Радев - гост актьор, Пламен Петков, Вилиана Димитрова, Александра Михайлова и др. Варна, Летен театър, 20:00 ч., билети от мрежата на Eventim: 10 - 25 лв.

8 и 9.09

Rebel Rebel - By The Seа Edition. Посветеният на българския алтернативен рок фестивал този септември отива близо до морския бряг за своето трето By The Sea издание. Два дни с изпълненията на "Анимационерите", Greesh, Hellion Stone, Lek City Case, No More Many More, Scotopia, Sounprophet и Trope. Варна, клуб Menthol, билети в мрежата на Ticketstation: 20 лв. за еднодневни и от 30 лв. за двудневни, деца до 13 години влизат без билет

8 и 9.09

Писмото. Комедиен моноспектакъл на Паоло Нани. Датският артист с италиански корени, определян за "един от най-великите клоуни в света", гастролира за втори път на българска сцена, за да представи своя най-успешен спектакъл "Писмото". В 80 минути със семпла сценография, без думи и без никакви специални ефекти, Нани виртуозно превръща една обикновена ситуация в шест филма, три театрални постановки и цирково шоу. 8 септември, София, Sofia Summer Fest, 20:15 ч., билети от мрежата на Eventim и Grabo: 25/ 30 лв., Пловдив, 9.09, Лятно кино "Орфей"