Календар | Квартал фестивал; Олга Хавлова; Sofia Documental

18.09

Концерт на Луи Томлинсън. Певецът от поп групата One Direction идва за пръв път в София като част от европейското му турне Faith in the Future. Британецът е автор на повечето хитове на бой бандата, а миналата година се завърна на сцената самостоятелно с първия сингъл от албума Bigger Than Me, който превзе класациите. Турнето започна от Германия, Дания и Норвегия и след България ще продължи към Румъния. В зала "Арена София", от 19 ч., билети от 80 до 120 лв.

18-25.09

"София ДокуМентал". Филмовият фестивал с фокус върху човешките права и тази година е със силна програма от 20 награждавани филма. Откриването е с шведско-украинският "Родина", който разказва за Беларус между двете крайности - от рейв партита в постсъветски мрак до отражението на неонационализма в обществото. А на 19-и е прожекцията на "Ла сингла" - Антония Сингла оглушава малко след като се появява на бял свят. Въпреки това се научава да танцува фламенко и прави революция на сцената. Рисувана е от Салвадор Дали, участвала е в номиниран за "Оскар" филм и след това изчезва. В Дом на киното, Ларгото, "Одеон" и др. Пълна програма на: www.documental.bg

19-20

Премиера на "Хага". Галин Стоев поставя пиесата на украинската драматуржка Саша Денисова. В нея се разказва за бъдещето, когато войната в Украйна е приключила, а Путин е изправен пред трибунала в Хага. Всичко това си го представя малко украинско момиче. С "Хага" се открива новият сезон на Народния театър "Иван Вазов". Саша Денисова е авторка на над 30 документални пиеси. На сцената ще излязат Кремена Деянова, София Бобчева, Явор Вълканов, Христо Петков, Димитър Николов, Деян Донков, Велислав Павлов, Радена Вълканова, Радина Кърджилова и др. Начало 19 ч., билети на: nationaltheatre.bg

19.09

Мексиканска кухня. Кулинарен курс, по време на който участниците ще се научат да приготвят традиционни мексикански ястия. Първото в програмата е сochinita pibil al estilo Yucatán - бавно сготвено свинско месо с паста от аниато. Пастата Achiote от семенца аниато ще придаде невероятен аромат, вкус и цвят на ястието. Неизбежно ще бъде отделено време и на истинското гуакамоле, изненадата е salsa de cebolla morada y rabanitos - маринован червен лук и репички. Във Food Connection, начало 19 ч., цена 70 лв.