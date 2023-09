Календар | Taste Bordeaux Wines; Щафетно бягане за всички възрасти и Sofia Lights

29.09- 1.10

Международен цирков фестивал "Златен кон". Първият подобен фестивал в Югоизточна Европа ще покаже всички седем основни жанра в цирковото изкуство. Организаторите обещават под звуците на Парижкия цирков оркестър да се изявят майсторите на въздушните ремъци от Виетнам, както и световно известните Blue Black Brothers. Не може без фокуси - илюзионистите "Атай шоу" от Киргизстан, Елена Анастасаки от Гърция, "Момичетата каучук" от Монголия, майсторът на клоунадата Асирянц от Армения и други участници от цял свят, включително и България. Те ще покажат нови циркови номера в две конкурсни програми. В зала 1 на НДК

29.09-2.10

September FUN'k Festival. На четири големи сцени в "Чистилището" в рамките на три дни ще чуем на живо Миленита, Tri O Five, Future Shock, Preyah, Bobo and the Gang, Trombobby x C-MO, Fingertone & Malik, Елена Сиракова, Rawland. Ще има и обособена диско зона с класическо и фънки диско. Очаквано ще има и DJ сетове с фънк, хип-хоп. Не може и без джаз - в Jazztronica зона се очаква смесица от стилове от денс електронна музика с фънк, дъб, бразилиан, с куратор Mr.Moon. В The Purgatory/"Чистилището", на ул. "Индустриална" 7, вход 22 лв.

29.09

Европейска нощ на учените. Научни институти университети в 25 града ще покажат как човечеството трябва да се адаптира към промените в климата. А събитията за малки и големи са замислени така, че да преведат най-новите научни открития на човешки език. В Природонаучния музей събитията са "от дълбините на българските пещери до антарктическите езера". В Американския колеж Проф. Роберт ван Бурен от Мичиганския университет и учени от Агробиоинститут ще презентират най-новите геномни технологии. Пълна програма на: fresher-researchersnight.bg

29.09-8.10

Craft Beer Festival Varna. Посетителите ще се запознаят с най-новите тенденции в крафт пивоварството и ще могат да опитат не само местни, но и световноизвестни марки крафт бира. Mалките български пивоварни ще наливат от най-добрите си бири. Храната ще бъде подготвена от 11 Meats и "Братя готвачи" със специално подготвени за случая менюта, които да вървят с бира. Гостите от София са сладките изкушения "Козуначени коминчета". Всеки ден ще има концерти на живо. На площада до община Варна, от 11 ч.