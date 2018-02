Фотогалерия: Звярът от Изток

1/16

The beast from the East или "Звярът от Изток". Това е името на студения фронт от Сибир, който скова Европа. България остава в покрайнините, но въпреки това и тук студът и обилният снеговалеж доведоха до сериозни последствия. Обявени са оранжев код за опасно време в цялата страна и червен код в две области - Смолян и Кърджали.



Автор: Георги Кожухаров