ГЛАСът на различните

Положителните промени, които правят по-нормален живота на гей хората в българия, се задвижват по-лесно през бизнеса, отколкото през държавата, смята 34-годишният Симеон Василев, основател на фондация ГЛАС

© Цветелина Белутова

bg

Q&A:



Къде може да ви срещне човек?



По фестивали - летни и музикални, много често по музеи за съвременно изкуство, изложби, спортни събития.



От кои устройства и програми трудно отлепяте очи?



Все по-често Instagram и по-малко Facebook. Стои ми отворен заради Messenger и комуникацията там. Много по-рядко от преди споделям онлайн неща, които забелязвам.



Има ли компромис, на който сте готов, ако това ще направи близките ви по-спокойни и щастливи?



По-скоро те правят компромиси. Те са тези, които премълчават, защото знаят в колко важна кауза се превърна това за мен. Аз не си давах сметка какви битки води майка ми, живеейки в провинцията, заради моята откритост. Това не са нейни битки.



Като човек с дългогодишна връзка каква е рецептата?



Да говориш с другия. Толкова често премълчаваме неща, които след това ескалират в най-неподходящия момент като една тръба, която се спукала и всичко се излива. Нужна е и смелост - да говориш по трудните теми и да погледнеш към себе си. Трябва да познаваш себе си.

За своите 34 години Симеон Василев е сменял различни амплоа - работил е за модна търговска верига (отговорник за корпоративните комуникации), ръководил е редакционни екипи на специализирани медии за музика, познава тръпката на предприемачеството, създавайки собствен сайт за новини (първият в България, посветен не гей тематиката).Преди седем години открива неправителствения сектор като място, на което може да съчетае перфектно всичките си умения и страсти. Постъпва във фондация Credo Bonum като проектен мениджър, а през юни 2013-а узрява до идеята, че може да основе и собствена фондация - ГЛАС.Макар това да стои като добро хрумване за име на организация, опитваща се да даде глас на хората от гей общността в България, абревиатурата на кирилица всъщност следва латинската GLAS, която идва от Gays and Lesbians Accepted in Society и ясно показва каква е целта на организацията - да помогне на обществото да приеме и интегрира хората с различна от доминиращата хетеросексуална ориентация.Тази кауза преследват и други тематични организации в България, но това, което ГЛАС добавя към общите усилия, е експертизата в комуникациите с обществеността, в което Симеон е дипломиран специалист от Софийския университет. Съвместните усилия имат видим резултат - тазгодишният гей прайд бе най-многолюдният досега, подкрепен от рекорден брой спонсори и чуждестранни посолства. Само преди седмици български съд разреши на гей двойка да консумира щастливо брака си в България.Според Симеон Василев промените, които ще направят по-нормален живота на гей хората у нас, тепърва предстоят и ако активистите, посветени на каузата, придобият бизнес умения, биха били по-успешни в постигането на целта. Това е личният му мотив да участва в конкурса Next Generation на "Капитал" и "Кариери", а резултатът е финалист с 25% стипендия за MBA магистратура от City College - международния факултет на The University of Sheffield.Напротив! Когато виждаш колко много възможности има, това те увлича до степен, в която не ти остава време за близките ти. Непрекъснато работиш на различни фронтове. Един от тях е ширещото се в България погрешното схващане, че фондациите и неправителственият сектор са нещо, през което се източват или се перат пари. Лепят се какви ли не етикети. А истината е, че за да се случват проектите, има нужда от финансиране, което няма как да дойде от общността.Причината е, че в България дарителската култура не е развита. Ние очакваме винаги да получаваме, но не и да дадем - било то времето си или пък парите си. От друга страна, гей общността не е мотивирана и обединена да издържа каузата, защото повечето хора са постигнали някакъв условен житейски комфорт и чак в екстремни моменти осъзнават, че са лишени от нормални граждански права и че държавата, на която плащат данъци, не ги защитава.Външното финансиране не трябва да те ограничава или да определя приоритетите ти. Затова смятам, че има бизнес и мениджърски умения, които могат да се приложат в неправителствения сектор, за да може той да е устойчив и каузите му да успяват.В момента виждам едно завихряне от възможности, в които ГЛАС и ЛГБТИ движението могат да се развият. И за да уловим момента, имаме нужда от организационни подобрения, от това професионално да структурираме развитието си. Надявам се, че тази специализация ще помогне.Като други ЛГБТ организации и при нас движещи са ентусиазмът и страстта за промяна. Може би нямаме толкова опит в професионалния активизъм, но пък мисля че внесохме в движението професионален подход по отношение на работата с медии и институции, организирането на събития, воденето на проекти. На практика всички в екипа на фондацията работят по професионалната си специализация, като в същото време са органично свързани с ЛГБТИ общността. В последната година се опознахме повече и сега успешно се допълваме.Huge.беше първото нещо, което създадохме с идеята да запълним празнотата за медиа, от която да научаваш новините, важни за гей общността. Той e ценен инструмент, който помага да достигаме до общността и да я активираме. За да стане той успешен бизнес обаче, по него има много да се работи. Редно е да признаем, че досега така и не сме успявали да привлечем рекламодател.Въпрос на време е. Имаме 15 хил. уникални потребители, което мисля, че е доста добре. А и бизнесът е достатъчно смел. Видяхме това на тазгодишния прайд, който беше подкрепен от рекорден брой компании. Някои от тях преживяха безпрецедентна наказателна акция, но не мисля, че това ги засегна икономически, и вярвам, че и догодина ще са с нас.Бизнесът не може да си позволи да е инертен, да изостава. Ако не предлага най-добрите условия на труд, което включва и толерантна среда към различните, би изгубил кадри и приходи. Затова през миналата година в ГЛАС разработихме платформата Work It Out - тя се прилага в 22 компании, които искат да създадат приобщаваща и многообразна работна среда. Те са обявили открито, че подкрепят своите ЛГБТИ служители и не дискриминират никого. Това, което сме разбрали от работата си с бизнеса, е, че е по-лесно да задвижиш промените през него, отколкото през правителството.Защото липсва политическа воля за такива неща в България. Партиите гледат да угодят на мнозинство, а не е правилно то да определя изцяло правата на останалите групи в обществото и да задава посоката, в която ще се движи държавата. Тъй като това не води доникъде, цивилизацията е приела институцията на представителната власт, в която компетентни хора с визия вземат решенията в полза на обществото. Липсата на политическа воля се видя много ясно с Истанбулската конвенция. В нея гей общността беше буквално употребена в една много добре планирана, организирана и финансирана кампания.Аз съм далеч от мисълта, че всяка битка може да бъде спечелена, но виждам колко много може да се постигне, когато внимаваш какви думи избираш да използваш, какви послания избираш да отправиш, коя нападка ще подминеш и на коя ще отговориш. Това са умения, които се учат.Не знам дали ви прави впечатление, че тези лични истории са все за недобре функциониращата държава, за несправедливости. Не смятам за лошо, че хората им отделят време и изразяват съпричастност. Можеха да не му обръщат внимание и да си кажат, че нищо не зависи от тях и нищо не могат да променят. Тези упражнения по съпричастност може пък в някакъв момент да проработят и за гей каузата. Пътят към това минава през усвояването на умението да разказваш истории, а ЛГБТИ общността имаме много такива.Смятах, че не трябва да общуваме с тях, но тази година покрай София прайд, в чийто организационен комитет сме, решихме да променим това, защото те също са граждани на това общество и е нужно да разбират нашите мотиви. Понякога ни е било трудно да удържаме добрия тон, но виждаме как, когато срещу тях застане друго човешко същество, което може да аргументира позиция, това започва да ги замисля.Наблюдението е вярно, но вече започва да се променя. Покрай Истанбулската конвенция подкрепихме протеста на женските организации. В момента обмисляме как да сме полезни на майките на деца с увреждания. Така че започват да се формират тези синапсиси, които ще направят НПО обществото по-силно.В българското законодателство не присъства термина фактическото съжителство, но аз смятам, че то е много по-реално достижимото, отколкото узаконяването на гей браковете. Бракът е дума, която кара традиционалистите да настръхват. А той е юридическа форма на съжителство, не е някаква ценност. Ние не живеем във времето на "Под игото" и "Железният светилник", където мястото на жената е до печката да готви и нищо в обществото не трябва да се променя. В Хърватия легализираха партньорството вместо брак. За да стане това и у нас, е нужна политическа подкрепа.Все повече гей хора се престрашават и поемат риска да имат и отглеждат деца в България, особено жените. При тях е по-лесно и даже е някак социално прието, докато при мъжете е много по-трудно. В България е невъзможно да заявиш, че си лесбийка и искаш инвитро. Имало е случаи на отказани процедури на това основание. Обществото не си дава сметка, че това са човешки съдби и че много хора напускат България поради тази причина. Най-лесното нещо е да врътнеш ключа и да заминеш в друга страна, където можеш спокойно и свободно да държиш любимия си човек за ръка на улицата. Но тогава губи цялото общество. Кому е нужно това?Интервюто взе Гергана Михайлова