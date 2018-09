Повелителят на пчелите

Кои личности ви вдъхновяват и са били за пример в професионалното развитие?



Един от хората, който изигра най-силна роля в развитието ми и оформянето на мирогледа ми, е Райчо Райчев от Endurosat. Той е причината да стана предприемач - той гледа към резултатите и преследва целите си, вдъхновява хората около себе си и ги зарежда с енергия.



В по-глобален мащаб съм много впечатлен от бившия директор на NASA Пийт Уорден, когото познавам лично и е човек, силно заинтересован от науката, но застава на административна позиция с цел да помогне и развие организацията и това е най-хубавото нещо, което й се случвало.



Какви технологични устройства използвате в ежедневието си?



Освен компютър и телефон много разчитам на Fitbit гривната си, за да тренирам и спя по-добре. Фен съм на това да измерваш начина, по който живееш. С екипа правим и малки проекти, като например да поставиш сензор в растение вкъщи, за да знаеш кога има нужда от поливане. Като цяло обаче предпочитам да карам колело.



Коя бизнес книга бихте препоръчали?



Напоследък започнах да чета много книги, далеч повече от преди, защото казват, че добрият изпълнителен директор чете по 50 - 60 книги на година. Препоръчвам The hard thing about hard things на Бен Хоровиц. Както и Principles на Рей Далио и със сигурност книгата на Кристофър Вос - Never split the difference, която говори за това как да постигаш нещата, които искаш, без да накърняваш отсрещната страна, и как да комуникираме ефективно.



Какво бихте посъветвали младите предприемачи, които сега стартират компания или се колебаят дали да започнат собствен бизнес?



Трябва много бързо да се проваляш и това не трябва да носи негативни конотации. Провалът трябва да бъде резултат от провален експеримент и най-важното е да научиш нещо от него. Затова правете неща, които "гърмят", за да може да разбирате след това защо.