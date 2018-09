Учителят предприемач

За компанията



Edu Compass Foundation е открита през 2015 с цел да се подпомага диалогът между училищата и институциите, като се създават методологии и се превеждат работещи политики на разбираем за класните стаи език. Помага на над 2000 младежи в четири български града, като само в София работят с над десет училища. Освен това започва още няколко проекта под шапката на Career Guide, включително Scale up your career и Career rEvolution.