Андре Токев в търсене на автентичния вкус

Шеф-готвачът не престава да се вълнува от историята на България и кулинарните й традиции

Чрез историята, храната и виното България може да се превърне в изключително интересна дестинация за целия свят. Но трябва първо ние самите ние да си повярваме и да сме горди с даденостите си.

Кухнята е история, историята е кухня

Кухнята е история, историята е кухня Роденият в Лайпциг готвач, винаги е използвал словосъчетанието “ние, българите”, макар професионалният му и житейският път да го водят извън пределите на балканската държава често и за дълги периоди от време – кариерата му минава през големи хотелски вериги в цял свят, две от които са носители на звезди Michelin, бил е и главен готвач в Hilton във Франция, Австрия и България. Когато се прибира в България през 2001 г., си поставя личното предизвикателство да търси автентичните български продукти и храни. “Тогава започнах да взимам рецепти от старите готварски книги и да ги пресъздавам в нов стил с френско или азиатско влияние в техниките”, разказва той. Но в процеса на изследване Токев открива, че българите са прекъснали традициите си и са се оставили на наследството от кухнята на социализма. “Когато например обяснявах, че традиционният таратор е без кисело мляко – само с хляб, краставица, чесън, орехи, оцет, никой не ми вярваше. Тогава буквално започнаха да ми се карат заради настанения от соца модел, че всичко се приготвя по точно определен начин. А това не е вярно – бобът в Разлог се прави по един начин, а в Добрич – по друг. Кебапчетата и кюфтетата са национално ястие в България, но ако се върнем 100 години назад, ще разберем, че те са били от овнешко месо, но това не се знае от никого. Както и не се знае, че по-традиционна храна е лещата, а не бобът. Ето защо исках да покажа разликите и още повече се запалих в ровенето назад”, обяснява шеф готвачът. Така и става – Токев надгражда знанията си, за да се превърне в кулинарна енциклопедия, и става водещ на тв предаването “Ловци на храна”, с което обикаля из страната и разкрива традиционни рецепти от далечното минало

Селата да си останат села

Когато има повече предлагане на българския пазар, всеки ще се стреми да произвежда по-качествено и тогава става интересно. Трябва да се борим фермерите да продължават да произвеждат по традиционния начин, но без конкуренция, а в кооперация на регионално ниво.

За да се усетят вкусът и ароматите на хубавото ястие, е нужно продуктите за приготвянето му да са качествени. Затова е важно да се открият производителите на натурална и автентична храна, които да бъдат подпомогнати в разпространението на продукцията си. Основен дългогодишен съмишленик на Токев в намирането и съхраняването на естествения вкус се оказва “Метро".” “Заедно с тях се роди идеята да се създадат конкурси за производители, благодарение на които редица фермери стигаха до пазара, защото се легализираха и стоката им мина през лабораториите”, обяснява Токев. “Именно това искам да се промени в България – хубавите малки селскостопански производители да излязат на светло, изпадналите в неизвестност да се завърнат. Нека последват развитието на готвачите, които трябваше да се образоват и достигнат определено ниво, за да станат видими и ценени.” Първите и най-важни стъпки вече са направени чрез връщането на славата на розовия домат, смилянския боб и сирената. “Макар доматът да е само от 140 години тук – обяснява Токев – България има най-добрия климат за отглеждането му. Той и смилянският боб се развиха именно защото “МЕТРО” се бори много, подаде ръка на производителите им, легализира ги и им помогна да стигнат до Европа.” Според шеф-готвача страната ни разполага с още десетки продукти, които могат да се развият. “Когато има повече предлагане на българския пазар, всеки ще се стреми да произвежда по-качествено и тогава става интересно. Трябва да се борим фермерите да продължават да произвеждат по традиционния начин, но без конкуренция, а в кооперация на регионално ниво. Всеки иска да направи най-добрия продукт, но ако се подкрепят помежду си, тогава ще развиват и региона си, така че например разложкият край да стане популярен със сурово сушения си колбас нафпавок, село Житница с бабека си, зреещ в пепел, и т.н.”, обяснява Токев. “Най-добре е някак си да успеем да помогнем на селата да си останат села в България, традициите им да се запазят и да черпим от тях. Според мен именно политиката на “Метро” да помага на селскостопанските работници, като развива продуктите им, помага на селата и малките градчета да се запазят и ние като българи трябва да застанем зад тази кауза. Когато подадеш ръка на един, другите ще видят и ще се амбицират да се развиват и те.” От години компанията подкрепя и Асоциацията на българските готвачи, създадена от Токев с каузата да популяризира и промени възприемането за професията. “Преди много години в България ми се чудеха – нали говориш няколко езика, а ще стават готвач – как може", смее се Токев. А аз им казвах "ще видите, че ще стана много известен и ще разберете каква хубава професия е готвенето”. След двадесет години взаимно сътрудничество промяната е видима – чрез спонсориране на събития като “Готвач на годината” веригата помага за развитието на професията, осигурява интересни продукти, с които готвачите работят за първи път в България, а с това и възможност за предлагането им на гостите и клиентите. Като резултат – разнообразието от храни успява да промени и култивира начина на мислене на всички. “Както предаването “Мастър шеф” накара българина да промени мнението си за готвенето, да осъзнае, че има различни и качествени продукти, че може да постигнеш мечта, както и да готвиш вкъщи на професионално ниво, така и “Метро” помогна за развитието.” В своите ресторанти Andre, Moments, Tasty и Old is new шеф Токев също развива каузата, като предлага и готви с отговарящи на всички изисквания качествени продукти на пазара. Според него мисленето на клиента българин през последните десет години се е променило. Ако доскоро осигуряването на количество при продуктите е доминирало над качеството им и домакинствата са предпочитали да купят повече, но не така добри храни, то вече не е така – качеството отново е актуално. Онова, което се е променило, е и осъзнаването за малките стъпки – когато вземеш даден продукт, ти го правиш не само за себе си, но и за човека, който го е създал. “Ако купиш сирене на палмова основа, подкрепяш бизнеса зад него... А и защо ти е да изядеш 400 грама на вечеря, като може да е само 100 грама, но много качествен и хранителен продукт, взет от малък производител”, коментира Токев.

Стараем се в кухнята да не изхвърляме нищо

Храната трябва да се цени не само докато се произвежда, готви, консумира, но и чрез остатъците й. В ресторантите на Андре Токев такава почти не се хвърля, буквално. Стремежът е всичко да се оползотворява. От дръжките на магданоза се прави мус или билково олио. Обелките на картофите съдържат здравословни вещества, затова те се превръщат в чипс. “Мустаците” на пресния лук и праз се пържат и фритират. След като лукът и морковите се обелят, отстраненото се превръща в бульон или желе. Чипс става и от кожата на рибата, а от костите й – бульон и сос. “Моят приятел шеф Михалчев често показва на мастър класове в предаването ни как по-твърдите части на рибата или на по-меките морски продукти могат да се изпържат и също да се консумират под формата на чипс, а от черупката на омара може да се направи сос”, казва шеф Токев и допълва: “Стараем се да не изхвърляме нищо. Времето на извънредната ситуация ме накара да се замисля върху концепцията за Zero Waste допълнително – в затворените условия видяхме как всеки от нас произвежда много боклук...” Според шеф Токев максимално реализиран Zero Waste – или как да живеем без отпадък, няма да има никога, освен ако не се измисли машина за неговата преработка. “Но е важно да селектираме и да се опитваме да снишим до минимум опаковките. Всеки трябва да започне отнякъде...” В ресторантите си той се опитва да го прави докрай, като, освен че с екипа си диференцират наличното, се стараят да получават минимално количество опаковки. “Например, когато ни доставят зеленчуците, прехвърляме продуктите от боксовете на доставчика към нашите, така че да върнем опаковките и касетките обратно”, обяснява Токев. “Нещата стават бавно, но все пак се променят. Трябва да имаме търпение...