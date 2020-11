Компаниите и COVID-19: стратегии за пост-пандемичния свят

Как бизнесът може да подхранва своята имунна система, която също като човешкото тяло да го предпазва при неочаквани кризи, които атакуват изведнъж? Какво означава да се подготвиш за пост-пандемичен свят?

В този специален епизод на подкаста "Гласът на Капитал" ще чуете разговор на Огнян Георгиев с професора по стратегия в международното бизнес училище INSEAD д-р Куй Нгуен Хюи. Те разговарят за предизвикателствата пред бизнеса пост-COVID, могат ли компаниите да се подготвят за подобни кризи в бъдеще и защо 70% от стратегиите на бизнеса се провалят.

Професорът ще бъде един от специалните лектори в новото издание на конференцията на "Капитал" и "Кариери" HR and Leadership Forum 2020: Leadership in times of crisis. Събитието е насочено към HR специалисти, мениджъри и ръководители на екипи и ще се проведе изцяло онлайн на 25 ноември. Билетите са в продажба тук.